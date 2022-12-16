В Екатеринбурге по итогам 2022 года введут 1,45 млн квадратных метров жилья

Екатеринбург увеличивает объемы вводимого жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 декабря 2022 года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проводит итоговую пресс-конференцию по итогам года.

В частности, градоначальник затронул вопрос об объемах вводимого в уральской столице жилья.

- К концу 2022 года 1 миллион 456 тысяч квадратных метров составит объем введенного жилья. Даже в советские годы таких объемов не было, - говорит Орлов.

Также глава Екатеринбурга рассказал о том, что в городе удалось сохранить и даже нарастить объемы промышленного производства.

- Большое внимание уделяем мерам поддержки строительной отрасли, системообразующей для города. В строительной отрасли у нас позитивные ожидания, - рассказывает Алексей Орлов. - В марте был сформирован оперативный штаб по обеспечению экономической и социальной стабильности в городе. Мы проанализировали все сферы жизнедеятельности города. Создали совет директоров крупнейших предприятий города для борьбы с санкциями. Несмотря на все сложности, наш город сохраняет лидирующие позиции по основным макроэкономическим показателям.