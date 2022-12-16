Число школьников в Екатеринбурге растет год от года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2022 году число школьников выросло на 10 тысяч человек. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил глава города Алексей Орлов.

- Количество школьников на 10 тысяч человек увеличилось. 191 тысяча школьников у нас сейчас, - говорит мэр Екатеринбурга.

В этом году в уральской столице ввели в эксплуатацию три учебных заведения. Школы открылись в Академическом и Мичуринском районах, также в районе южного автовокзала закончилось возведение пристроя гимназии №120 на 600 учеников.

Также в Екатеринбурге открыты новые спортивные учреждения.

- В сфере физкультуры и спорта в 2022 году введено 32 спортивных сооружения. Модернизировано 7 спортивных площадок, - говорит мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

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