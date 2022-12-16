Алексей Орлов подводит итоги года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на итоговой пресс-конференции 2022 года рассказал о судьбе парка «Уралмаш», который проиграл в голосовании за объекты благоустройства Преображенскому парку в Академическом районе Екатеринбурга.

- То, что касается летнего парка «Уралмаш», мы не обещали начинать работы в этом году. Только предусмотреть деньги на начало проектирования, что мы и сделали. Этот парк - больше рекреация, спокойный отдых, но хотелось бы видеть там качественное предложение по активностям, аттракционам. Мы территорию парка «Уралмаш» передали в пользование парка Маяковского. Сегодня это одно подразделение, - рассказывает Алексей Орлов.

Итоговая пресс-конференции главы Екатеринбурга проходит 16 декабря 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что в Екатеринбурге каждый год проводится голосование за объекты благоустройства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге по итогам 2022 года введут 1,45 миллиона квадратных метров жилья. Алексей Орлов проводит пресс-конференцию по итогам года (подробнее)

В Екатеринбурге за год число школьников увеличилось на 10 тысяч человек. Алексей Орлов проводит итоги 2022 года (подробнее)

Ледовую арену в Екатеринбурге достроят в 2023 году. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов (подробнее)

Жители Екатеринбурга стали чаще пользоваться общественным транспортом. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов (подробнее)