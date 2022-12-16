Алексей Орлов рассказывает об итогах 2022 года и перспективах на будущий год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга в 2022 году стали чаще пользоваться городским транспортом. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил градоначальник Алексей Орлов.

- Городской транспорт демонстрирует восстановление пассажиропотока в отличие от предыдущего года. Объем перевозки на 5% увеличился, это 247 миллионов человек, - рассказал Алексей Орлов.

Глава Екатеринбурга отметил, что в этом году запущена трамвайная ветка из уральской столицы в Верхнюю Пышму. Также к 300-летнему юбилею в Екатеринбурге запустят полсотни новых троллейбусов.

- 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом получит город к 300-летию. Дело за поставщиком. Отслеживаем ситуацию, так как изготовителей троллейбусов не так много, а спрос большой, - уточнил Алексей Орлов.

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