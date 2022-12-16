Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подводит итоги 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство Ледовой арены на месте снесенной телебашни возле цирка завершится в 2023 году. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил мэр уральской столицы Алексей Орлов.

- Ледовая арена должна быть к концу 2023 года закончена, - говорит Алексей Орлов.

Недостроенную телевизионную башню в районе пересечения улиц 8 Марта и Декабристов снесли в марте 2018 года, после чего здесь началось возведение Ледовой арены на 10 тысяч человек.

Рядом с объектом откроют пешеходный мост через реку Исеть.

Также Орлов рассказал о том, что в 2022 году в Екатеринбурге подрос уровень промышленного производства.

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