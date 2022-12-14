Новый взгляд на русский язык: уральские ученые предложили пять видео-уроков для обучения мигрантов

Проект реализован Уральской гильдией преподавателей русского языка как иностранного при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области

Ведь русский язык – это не только язык, на котором говорят до 350 миллионов человек во всем мире, но и язык, который является государственным языком Российской Федерации.

Пункт 1 статьи 68 Конституции Российской Федерации гласит:

«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».

То есть государственный язык в России - русский язык.

Что стоит за этими словами?

Чем отличается государственный язык от языка официального?

Где и когда использование русского языка в нашей стране обязательно?

Каковы права граждан Российской Федерации на пользование русским языком как государственным?

На эти и многие другие вопросы постарались ответить авторы проекта «Цикл видео-уроков «Русский язык как государственный язык».

Проект реализован Уральской гильдией преподавателей русского языка как иностранного (УГП РКИ) http://rkiural.ru/ при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области (в рамках предоставления субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере образования и молодежной политики).

Проект стал одним из победителей конкурса регионального Министерства образования по тематике «Реализация мероприятий, направленных на сохранение русского языка, в том числе русского языка как государственного».

Цель проекта было донесение до молодежи Свердловской области в доступной форме информации о месте, роли, функции и значении русского языка как государственного.

В рамках проекта были созданы 5 видео-уроков по следующим темам:

1. Правовые основы государственного языка.

2. История русского языка как государственного языка.

3. Нормы и стили русского языка.

4. Государственный язык в образовании и в устной речи.

5. Русский язык в мире.

Видео-уроки размещены на сайте «Электронная книга «Русский язык: Россия – Родина – Урал» в разделе «Видеоуроки».

Создание цикла видео-уроков – это только начало большой работы, направленной на разъяснение (и в первую очередь детям и молодежи) значения и роли государственного языка на современном этапе.

Важно, что видео-уроки станут частью экосистемы УГП РКИ, в которую сегодня входят онлайн-ресурсы для различных категорий граждан изучающих или совершенствующих русский язык и российскую культуру. Помимо названого это сайт «Вечерняя школа для трудовых мигрантов», тестирующий комплекс по русскому языку и сайт репетиторов по русскому языку как иностранному.

Создание цикла видео-уроков – это только начало большой работы

Алексей Михайлович Боталов, кандидат политических наук, председатель УГП РКИ, пояснил, почему важно объяснить иностранным гражданам историю русского языка:

– Проект «Цикл видео-уроков…» не направлен напрямую на мигрантов. Конечно, он может быть использован в процессе занятий (по социокультурной адаптации) с различными категориями мигрантов.

Но главная аудитория сейчас – это школьники и студенты.

Именно для них этот курс. Его смогут использовать и учителя в школах, и преподаватели в вузах и колледжах, чтобы разъяснять смысл понятия «государственный язык». И, конечно, кроме того, что нужно понимать, что такое «государственный язык», необходимо знать историю русского языка как языка государственного.

Хотя бы потому, что языковой вопрос – это не только вопрос филологический, но и социальный, политический, а как показывают события недавних лет, неверная языковая политика приводит порой и экономическим последствиям.

РУССКИЙ ЯЗЫК В ЧИСЛЕ МИРОВЫХ

В настоящее время русский язык занимает 6-е место по распространенности в мире.

Русский язык является официальным или рабочим языком многих международных организаций - Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, Организации Объединенных Наций, Международного агентства по атомной энергии, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Всемирной организации здравоохранения.

Другими словами, в XX веке русский язык вошёл в число так называемых мировых языков.

Он занимает в огромное географическое пространство Евразийского континента и имеет ареалы распространения в различных регионах мира.

Но как это ни странно, больше всего вопросов возникает именно в связи со статусом русского языка как государственного в России.

Многим до сих пор не понятно, что означает словосочетание «государственный язык», особенно это касается тех, кто рожден ещё в СССР, и кто привык что в Советском Союзе русский язык всегда называли не «государственным языком», а «языком межнационального общения».

Именно поэтому в рамках проекта коллектив специалистов - филологов, социологов, политологов, юристов – постарались в доступной форме ответить на такие важные вопросы, которые касаются статуса и функционирования государственного языка нашей страны.

ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ

У русского языка как языка государственного есть своя история.

Не одна сотня лет прошла до того момента, когда 25 октября 1991 года Верховным Советом РСФСР был принят Закон РСФСР «О языках народов РСФСР», который впервые зафиксировал статус русского языка в РСФСР как государственного языка.

Именно поэтому один из видео-уроков посвящён долгой истории русского языка, который на протяжении нескольких столетий фактически выполнял в России, Российской Империи и СССР роль языка государственного.

В рамках данного урока освещаются вопросы, связанные с петровской реформой русского языка, появлением норм русского языка в XVIII веке, а также статусом и ролью, которые получил русский язык в период правления Николая I.

Не обойдены вниманием и вопросы, связанные с реформой русского языка 1904-1918 годов и последовавших реформ 30-х, 40-х, 50-х годов XX века.

Большое внимание уделяется обычно мало освящаемым вопросам борьбы различных концепций роли и статуса русского языка в СССР в 20-30 годы, борьбы с «пережитками великорусского шовинизма» и почти состоявшейся латинизация русского языка.

В целом, содержание процесса развития русского языка как языка государственного может заинтересовать самые разные категории людей, в первую очередь конечно школьников и студентов.

Ирина Сергеевна Просвирина, доцент кафедры русского языка для иностранных учащихся УрФУ, кандидат филологических наук, пояснила, что дает знание о реформах, развитии и нормах русского языка:

– Курс русского языка как государственного (особенно в части истории русского языка и реформ) не направлен на просвещение иностранцев, он скорее для русских учащихся. Но понимание изменений языка, актуальных процессов в языках, языковой политике государств всем помогает понять и мировые политические процессы.

НОРМЫ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ

Особое внимание в цикле видео-уроков уделяется вопросам, связанным с нормами и стилями русского языка.

Так, в одном из уроков не только раскрывается сущность понятия «языковая норма», но и рассматриваются вопросы, связанные с критериями оценки русского языка с позиции языковой нормы.

В том числе, рассматривается обязательность языковой литературной нормы. Это важно, потому что статья 1.2. Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» прямо указывает на то, что: «Статус русского языка как государственного языка Российской Федерации предусматривает обязательность использования русского языка в сферах, определенных настоящим Федеральным законом».

Не обошли вниманием и стилевую дифференциацию русского языка, то есть существование функциональных стилей - разновидностей русского языка, обслуживающих определенные сферы общественной жизни.

Ольга Андреевна Михайлова, преподаватель русского языка как иностранного, пояснила значение языковых норм:

– Постулирование языковых норм обеспечивает не только существование литературного языка как системы. Прежде всего, благодаря нормам любой человек, владеющий языком на том или ином уровне, может достичь задач коммуникации, узнав информацию, получив рекомендацию, проявив какие-либо чувства и т.д.

Нарушение языковых норм ведёт к тому, что коммуникация не состоится. Не только у тех, для кого русский язык родным не является. Но и для носителей языка.

Языковые нормы существуют на всех уровнях языка, нам они знакомы со школы: орфография, орфоэпия, морфологические правила по изменению слов и пр. Также есть и лексические, стилистические нормы. На мой взгляд, все эти нормы важны, но нарушение некоторых из них не так критично. Ну, все мы уже смирились с тортАми, например. И изучить некоторые из них не носителю языка довольно трудно. Мне кажется важным, чтобы мигранты особое внимание уделяли морфологическим нормам, тем более что это поддаётся изучению. Эти нормы тесно связаны с лексическими. Например, вчера одна из моих студенток говорила, что она учит английский язык. В действительности, она хотела сказать, что преподаёт его. И дело не в том, что она не знает эти слова. Она забыла управление в сочетаниях: учить кого чему, учить что. То есть перепутала падежи. Надо было бы сказать "учу английскому". И только потому, что я знаю её, я поняла, о чем речь. Но это один из простых примеров, когда нарушение нормы действительно влияет на смысл. Знание норм и знание того, как проверять себя, очень важно для успешного общения.

ОРИЕНТИР НА СТАНДАРТ

Важно отметить, что знакомство с видео-уроками будет полезно самому широкому кругу граждан: от школьников до специалистов-филологов, поскольку рассмотрение русского языка как государственного затрагивает целый комплекс вопросов, находящихся вне рамок лингвистики. Это и правовые вопросы, вопросы истории, также вопросы, обычно расстраивающиеся в рамках политической науки и социологии.

В действующем законодательстве Российской Федерации, регламентирующем образовательный процесс, сформулирован ряд прав граждан в сфере образования. Граждане получают гарантии, регламентирующие два взаимосвязанных вопроса:

- о русском языке – государственном языке – как языке обучения,

- об изучении русского языка.

Именно эти вопросы рассматриваются в рамках видео-урока, который называется «Государственный язык в образовании и в устной речи».

Статья 14 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» гарантирует каждому гражданину России получение образования на государственном языке Российской Федерации на всех уровнях: дошкольного, начального общего и основного общего образования, а также на уровне среднего и высшего профессионального образования.

Предполагается, что в рамках дошкольного и общего образования каждый гражданин Российской Федерации станет владеть государственным языком Российской Федерации в объеме, необходимом для его последующего участия в общественной жизни, а также для получения профессионального образования и осуществления профессиональной деятельности.

Объем и характер изучения государственного языка регламентируют Федеральные государственные образовательные стандарты.

Мы думаем, многим (пусть даже и не специалистам) будет полезно познакомиться с основными положениями этих стандартов.

Еще одна важная тема, которая затрагивается в видео-уроках - правовое значение словарей русского языка как языка государственного.

Действительно, важная часть законодательства о государственном языке – указание на то, какие правила и нормы языка должны соблюдаться при использовании языка в качестве государственного.

И здесь за словарем закон признает роль общего стандарта языка, на который обязаны ориентироваться все, кто участвует в публичной коммуникации.

Правительство РФ утверждает список словарей, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. Сегодня таких словарей четыре.