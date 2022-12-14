Русский язык поможет освоить науки и жить на Урале: свердловские ученые предложили методики по развитию коммуникаций по-русски

В Екатеринбурге начала работу «Уральская научно-методическая лаборатория по языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов и членов их семей»

Проект ориентирован в первую очередь на учителей школ региона, работающих с детьми, для которых русский язык не является родным.

Причем это не только учителя русского языка и литературы, но и учителя предметники, для которых недостаточное знание русского языка учениками становится препятствием в образовательном процессе – ни математику, ни химию с физикой, увы, без хорошей подготовки по русскому языку освоить невозможно.

Особое внимание в рамках проекта планируется уделять помощи учителям начальных классов, которые находятся на «школьной передовой» и первые сталкиваются с проблемами, которые провоцирует недостаточное знание русского языка первоклассниками.

Проект реализуется Уральской гильдией преподавателей русского языка как иностранного (УГП РКИ) http://rkiural.ru/ при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области (в рамках предоставления субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере образования и молодежной политики).

Проект стал одним из победителей конкурса регионального Министерства образования по тематике «Реализация мероприятий (образовательных проектов) по языковой и социокультурной адаптации детей иностранных граждан, а также мероприятий, направленных на информирование родителей (законных представителей) о нормах поведения и культурных традициях русского народа».

И сегодня, наверно, никто не станет спорить с тем, что работа по социокультурной адаптации школьников в нашей стране и регионе является важной и актуальной, поскольку количество детей мигрантов в школах и колледжах региона с каждым годом становится всё больше и больше.

Создание лаборатории – это логическое продолжение работы, которая была начата специалистами УГП РКИ еще в 2021 году на базе сайта «Электронная книга «Русский язык: Россия – Родина – Урал» https://r-r-ural.ru/.

В качестве цели проекта было сформулировано «совершенствование научно-методической базы обучения русскому языку и изучения российской культуры, как важнейших элементов языковой и социокультурной адаптации детей иностранных граждан в Свердловской области».

Даже общее знакомство с материалами проекта позволяет сказать, что его реализация успешно идет в заявленном направлении, а основная задача - формирование Единой базы научно-методических материалов, направленных на совершенствование практики обучения русскому языку и изучения российской культуры в школах региона, - выполняется.

Авторы проекта уверены, что проделанный всего за несколько месяцев 2022 года труд – это только начало большого пути. Общие миграционные тенденции в нашей стране говорят о том, что впереди еще много работы по социокультурной адаптации самых юных граждан новых граждан нашей страны, для которых Россия стала Родиной, а русский язык – вторым родным языком.

Большим подспорьем в такой работе будет вся экосистема УГП РКИ, в которую сегодня входят онлайн-ресурсы для различных категорий граждан, изучающих или совершенствующих русский язык как неродной. Помимо названого сайта это сайт для трудовых мигрантов сайт «Вечерняя школа для трудовых мигрантов», тестирующий комплекс по русскому языку и сайт репетиторов по русскому языку как иностранному.

УДАЧНЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Задача УГП РКИ не просто осуществлять отдельные проекты, которые имеют определенные временные рамки, например, учебный год или семестр, а создавать условия – если хотите среду – для изучения или совершенствования русского языка как неродного.

Именно поэтому все проекты УГП РКИ либо дополняют и продолжают имеющиеся проекты, либо логически связаны с уже запущенными проектами.

Например, проект «Уральская научно-методическая лаборатория по языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов и членов их семей» запущен на уже имеющейся онлайн-платформе проекта «Электронная книга «Русский язык: Россия – Родина – Урал», который был создан для знакомства с историко-культурным наследием России и Урала в процессе изучения (совершенствования) русского языка школьниками, для которых русский язык не является родным.

По сути, в нашем новом проекте упор сделан именно на помощи учителям, работающим с детьми мигрантов. Если в прошлом году мы сделали платформу, которую школьники и даже члены их семей могли использовать самостоятельно, то теперь мы сконцентрировались на научно-методической поддержке именно учителям.

На наш взгляд мы выбрали удачный формат. Мы не пытаемся учить учителей- практиков теоретическим основам обучения русскому языку как неродному. Мы создаем условия для обмена опытом между учителями. Это сейчас гораздо важнее. Ведь учителя-практики обладают уникальным опытом работы и знаниями, которые не найдешь ни в одном учебнике. Более того, педагоги с удовольствием делятся ими со своими коллегами.

Конечно, не обойдется и без теории, которую привнесут в проект вузовские преподаватели русского языка как иностранного – но и им порой неплохо будет поучится у школьных учителей, которые как говорится «всегда держат руку на пульсе».

Алексей Михайлович Боталов, председатель УГП РКИ, кандидат политических наук, рассказал, как будет идти научно-методическая поддержка учителей и обмен опытом:

– В специальном разделе сайта Электронная книга «Русский язык: Россия – Родина – Урал» будут размещаться научно-методические материалы, которые могут помочь учителям работать с детьми, для которых русский язык не является родным.

Причем, эти материалы не будет «создавать» ограниченный круг лиц – организаторы проекта. Эти материалы будут размещать сами учителя – таким образом делясь опытом с коллегами. Также свои материалы могут размещать и преподаватели колледжей и вузов.

Дело в том, что у нас в Екатеринбурге очень продвинутые школы. У учителей – огромный опыт работы с школьниками-билингвами, детьми мигрантов или теми, кто недавно стал гражданами России, приехав, например, из Киргизии или Таджикистана. Этих учителей не надо учить, им просто надо помогать, поскольку у них элементарно не хватает времени на то, чтобы собирать, отбирать необходимый материал.

Конечно, при необходимости мы можем проводить консультации и учебы. Но сейчас важнее обмен уже имеющимся опытом. Создаются базы данных об уже имеющихся материалах, которых, поверьте, много.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ПРЕДМЕТНИКОВ

Все материалы «Уральской научно-методическая лаборатория по языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов и членов их семей» структурированы на основе классификатора.

Классификатор содержит три основных раздела:

- «Школа»;

- «Колледжи/Вузы»;

- «ТРКИ для разрешения на работу, РВП и гражданство».

Мы надеемся, что наличие в рамках одной онлайн-платформы этих трех разделов позволит органично дополнять достижения школьных педагогов разработками вузовских преподавателей и специалистов по подготовке и проведению государственного тестирования по русскому языку как иностранному.

В конце концов, и школьные учителя и представители вузов делают общее дело – разрабатывают и совершенствуют научно-методическую базу обучения русскому языку, которая может применяться на практике.

Каждый из разделов имеет собственную структуру. Так в разделе «Колледжи/Вузы» будут представлены не только разработки по методике преподавания РКИ/ РКН, но и по лингвострановедению.

Конечно, будут представлены и материалы по классическим блокам: обучение чтению, письму, аудированию, речевой этике и грамматике.

Но с учетом главной аудитории проекта упор будет сделан на научно-методических разработках, которые могут быть востребованы в школах.

Причем это будут разработки не только уроков русского языка, но и уроков гуманитарного и естественнонаучного направления.

Электронная книга «Русский язык: Россия – Родина – Урал»

Ирина Сергеевна Просвирина, доцент кафедры русского языка для иностранных учащихся УрФУ, кандидат филологических наук, пояснила, чем актуален проект для учителей разных предметных направлений:

– Русский язык в рамках методики его преподавания рассматривается сейчас аж в семи ипостасях: и русский как родной (и здесь основная проблема новых учебников), как неродной (трудно учить ребят в смешанных классах, чтобы разные принципы обучения не мешали друг другу), как иностранный (для взрослых иностранцев предвузовской и вузовской подготовки и языковых школ), как государственный (объединяющий народы РФ и разные виды деятельности) и т.д. Перекладывать обучение детей мигрантов только на русистов нецелесообразно: русский язык используется во всех сферах жизни и формирует сознание. Часто культурно-речевая адаптация в языковой среде региона важнее традиционных школьных уроков русского языка. Поэтому овладение им в совместной деятельности, в связи с Россиеведением, регионоведением, спецификой всего: от сувениров, кухни, граффити, современной музыки до истории, экономической и физической географии, достижений науки и техники - общая задача преподавателей всех уровней, особенно гуманитариев.

ЯЗЫКОВАЯ ПРАКТИКА

Большое значение в рамках проекта «Уральской научно-методическая лаборатория по языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов и членов их семей» планируется уделять разработкам по направлению «Культурно-речевая адаптация в русской языковой среде».

Примером тому могут служить разработки, связанные с различными жизненными ситуациями, например, посещением банка или поликлиники, походом на концерт или вызовом такси.

На примере конкретных ситуаций учащиеся могут познакомиться с современной лексикой и фразеологией русского языка.

Оправданным представляется также и выделение подраздела проекта научно-методических разработок для внеурочной работы, например, разработок, связанных с обучением русскому языку в ходе проведения национальных праздников, экскурсий, организаций творческих внеурочных занятий.

Особое внимание уделено также и подразделу «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку», так как методические разработки по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ на сегодняшний день являются наиболее востребованными.

Ульяна Сергеевна Кутяева, преподаватель русского языка иностранного, кандидат филологических наук, подчеркнула, чем полезна ситуационная языковая практика для мигрантов:

– Метод внеурочной работы полезен в первую очередь тем, что позволяет вовлечь учащихся в общение на русском языке в естественных речевых условиях. Кроме того, возможности внеучебной деятельности, по сравнению с учебной, значительно шире в плане осуществления реальных интересов и потребностей школьников.

ПИСЬМЕННЫЕ НАВЫКИ

К сожалению, обучению письму и письменной речи в общеобразовательных учреждениях не всегда уделяется должное внимание.

В нашем проекте акцент делается в том числе на обучение письму (технике письма, жанрам письменной речи, деловому письму, академическому письму), поскольку это является одной из целей на всех этапах обучения русскому языку как неродному.

Так, в проекте можно найти разработки для изучения различных официальных письменных жанров, например:

- докладная записка,

- объяснительная записка,

- заявление,

- резюме,

- характеристика,

- официальное письмо.

Согласитесь, даже тем, для кого русский язык является родным, не всегда под силу правильно и грамотно писать тексты этих документов.

Ольга Андреевна Михайлова, преподаватель русского языка как иностранного, рассказала, как помогают письменные навыки мигрантам:

– Письменная речь устроена подчас сложнее устной речи и требует дополнительных навыков для понимания. Согласно стандартам преподавания, носители языка должны владеть всеми жанрами и стилями письменной речи. Но, если быть откровенными, разве могут все носители похвастать этим? Непонимание письменной речи становится причиной коммуникативных неудач, недопониманий, а нередко и более серьёзных проблем. Особенно это важно для тех, чей правовой статус в России может измениться. Чтобы мигранты не чувствовали себя беспомощно, были защищены, могли интегрироваться не только в бытовую среду, но и при желании - в официально-деловую или научную, мы считаем необходимым дать им сведения о жанрово-стилевых особенностях русского письма. Безусловно, это помогает адаптироваться: беспроблемно получать визовые и трудовые документы, оформлять договорные отношения и т.д. Прежде всего, это помогает не быть обманутыми и чувствовать себя уверенно.ечь на слух

Еще одним важным блоком научно-методических материалов в проекте являются учебно-методические разработки по русскому языку как неродному на основе видеоматериала. В проекте уже сейчас представлены материалы, разработанные на основе содержания таких известных мультфильмов, как «Трое из Простоквашино» режиссёра Владимира Попова.

Конечно, эта база будет пополняться, потому что многие советские мультфильмы не только отождествляют собой достижения в области анимации, но и знакомят с русской культурой, с аутентичным звучанием русского языка, с интересной фразеологией и т.д.

В этом же блоке, к слову, размещена книга для чтения "Конёк-горбунок" П. Ершова, адаптированная для чтения иностранцами.