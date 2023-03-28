«Не стесняюсь своего тела»: звезда сериала «Семья» - о съемках в эротических сценах

Веронике Мохиревой 24 года. Фото: из архива актрисы

На ТНТ стартует второй сезон популярного сериала «Семья». Одну из главных ролей в нем исполнила 24-летняя актриса из Екатеринбурга Вероника Мохирева. Она стала известна после того, как исполнила роль ведьмы в сериале «Топи». В интервью «КП-Екатеринбург» перед премьерой «Семьи-2» Вероника рассказала об отказах в киноиндустрии, откровенных сценах и о съемках с Еленой Валюшкиной.

В сериале «Семья» Вероника играет девушку главного героя. Фото: ТНТ

«ПОДГЛЯДЫВАЛА» ЗА ЕЛЕНОЙ ВАЛЮШКИНОЙ

- Расскажите о своей героине в сериале «Семья». Добавляли ли в ее образ что-то от себя?

- В сериале я играю студентку Марину, которая строит отношения с одним из главных героев Пашей. Во втором сезоне они только начинают жить вместе и решать бытовые проблемы. Наша линия с Артемом Шаффером очень близкая всем, кто когда-либо переживал подобный опыт. Мы с Мариной похожи своей внутренней силой, но при этом моя героиня старается решать проблемы быстрее, чем ее парень, в этом плане мы разные.

- В «Семье», а также в сериале «Топи» вам приходилось играть в откровенных и эротических сценах. Вы к ним как-то готовитесь? Не сковывало ли вас в кадре стеснение?

- Я не считаю, что актер или актриса должны стесняться своего тела, это часть нашей работы. Не отнять того, что сериал «Семья» менее откровенный, чем «Топи», но я везде чувствовала себя комфортно. Для этого я постоянно поддерживаю свою физическую форму, но могу позволить себе что-то вкусненькое. Перепробовав разные типы диет, физических нагрузок, я поняла, что нет смысла полностью от чего-то отказываться, если только это на наносит ущерб вашему здоровью.

Одну из главных ролей в сериале «Семья» также исполнила Елена Валюшкина. Фото: соцсети

- В сериале вы снимаетесь с актрисой Еленой Валюшкиной. Как вам работалось?

- Елена – прекрасный человек, профессионал своего дела! Я многому у нее научилась, хотя, она об этом, скорее всего, никогда не догадается. Меня мастер всегда учил тому, что нужно «подглядывать» за профессионалами, так ты можешь быстрее чему-то научиться. Елена очень быстро адаптируется под любую ситуацию, может сыграть все, что угодно. Она невероятно красивый человек как внешне, так и внутренне и я благодарю судьбу за то, что она свела нас на этом проекте.

- Чем, на ваш взгляд особенный этот проект именно как сериал, показывающий семейный быт?

- Его главный плюс в том, что его интересно смотреть в любом возрасте, ведь в сериале герои сталкиваются с такими ситуациями, в которых бывал каждый из нас в абсолютно разные периоды жизни. Это альманах из нескольких новелл, в котором люди могут узнать себя, посмеяться. Родители моей лучшей подруги смотрят этот сериал и говорят, что это очень на них похоже.

Вероника Мохирева занимается спортом и следит за питанием, чтобы комфортно чувствовать себя во время откровенных сцен. Фото: из архива актрисы

«НУЖНО РАБОТАТЬ НАД САМООЦЕНКОЙ»

- Актеры в начале карьеры часто получают отказы, как с этим можно справиться?

- Актеры получают отказы не только в начале карьеры. Это часть их работы. Ты не можешь быть утвержден везде и сразу: либо можешь отказаться ты, либо от тебя. Это нормальный профессиональный процесс, ведь моя профессия субъективна: кому-то ты подходишь, кому-то нет – в этом и заключается ее сложность. У тебя могут быть все данные: идеальный голос, внешность, но в камере чего-то не хватает.

Нужно работать над своей самооценкой и не переставать развивать свой эмоциональный интеллект. Актер Аллан Рикман, профессор Снейп из «Гарри Поттера», говорил, что нужно напитываться всем в этом мире: читать книги, смотреть новости, интересоваться спортом, кино, быть влюбленным в эту жизнь. Нужно просыпаться каждый день с мыслью: «Что я могу сегодня узнать нового и как провести этот день с пользой?». Сегодня огромное количество разной информации, и человек может себе найти не только хобби, но и интерес к жизни.

- Про свое участие в музыкальном проекте вы говорили, что это была сумасшедшая идея. Почему?

- Я трижды была в этом шоу: в первый раз отказалась по личной инициативе (подумала, что мне это не надо), второй раз пошла просто так, в третий вернулась, потому что «Бог любит троицу». Сумасшедшая эта идея была потому, что я участвовала, чтобы показать себя в новом амплуа и открыться всем с другой стороны.

«Нужно просыпаться каждый день с мыслью: что я могу сегодня узнать нового и как провести этот день с пользой?», - уверена Вероника Мохирева. Фото: из архива актрисы

- Больше хочешь развиваться как актриса или певица?

- Я уже развиваюсь и как актриса, и как певица, а также как режиссер, сценарист и композитор. Сейчас время людей, которые не боятся в себе развивать все таланты, которые у них есть. Если у вас, дорогие читатели, есть какие-то скрытые таланты – сейчас то самое время, чтобы действовать! И поверьте, результат не заставит вас ждать.

- Кто научил вас быть целеустремленной?

- Этому меня научили люди, которые в меня верили, лично я и бог, который наградил меня талантом.

Смотрите сериал «Семья» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале ТНТ!

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