Теперь массажист имеет право на реабилитацию Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге оправдали 28-летнего массажиста Артура Р. (имя изменено – прим.ред), обвиняемого в насилии над студенткой. Как ранее рассказывала «КП-Екатеринбург», 17 мая прошлого года девушка пришла на прием к мануальному терапевту. Екатерина (имя изменено – прим.ред) оплатила услугу и оставила Артуру положительный отзыв.

21 числа девушка вновь пришла на массаж, а уже через пять дней обратилась в полицию с заявлением. Мол, парень позволил себе лишнего и потрогал ее в интимных местах. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». До конца лета Артур провел под домашним арестом, а потом оказался на свободе.

Как стало известно «КП», в прениях государственный обвинитель просил признать массажиста виновным и запросил для него 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Однако 28 марта Кировский районный суд вынес оправдательный приговор.

- Оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК. За ним закреплено право на реабилитацию, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе суда.

В прошлом году мы пытались связаться с девушкой. Но после непродолжительной переписки она заблокировала корреспондента в соцсетях Фото: читатель «КП»

Знакомая массажиста заявила, что не сомневалась в невиновности Артура.

- С самого начала верила, что он ничего такого не делал. В каждом ее слове чувствовался подвох. Безумно рада, что все закончилось и его оправдали. Если бы я пошла на массаж, и мне бы сделали что-то неприятное, то я бы это прервала. Или закричала бы. А она идет на массаж и через пять дней и пишет вот такую бредятину. Она живет в области. Говорят, ей недавно предложение сделали, - сообщила знакомая Артура.

По словам бывшего следователя СКР Дмитрия Ушакова, вполне вероятно, что студентка останется безнаказанной.

- Надо указывать ее субъективную сторону. Надо устанавливать мотивы обращения в правоохранительные органы. Если девушка умышлено совершила заведомо ложный донос, то ее можно привлечь к ответственности. А если писала заявление с целью проверить действия массажиста, то это другое. А об этом можно узнать лишь из материалов дела, - пояснил Дмитрий Ушаков.

На момент публикации связаться с Артуром не удалось. В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать ситуацию.

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