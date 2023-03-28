Девушка сообщила о случившемся спустя почти пять месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге 18-летняя студентка первого курса обвинила своего любовника в изнасиловании. Как стало известно «КП-Екатеринбург», 24 марта девушка, написала заявление в полицию на 22-летнего жителя Новосибирска. В своих показаниях уроженка Таджикистана указала, что познакомилась с молодым человеком летом 2021 года на свадьбе у родственников. По возвращению в Россию пара продолжила общение по переписке. Прошлым летом девушка переехала в столицу Среднего Урала.

В середине октябре парень стал звать ее в гости, и даже оплатил билет на самолет до Новосибирска.

- Он отправил ей 8 800 рублей на билет. 1 ноября девушка прилетела в Новосибирск. Парень встретил ее и отвез в свою квартиру на улице Некрасова. По словам девушки, там он вступил с ней в половой акт против ее воли. А потом пообещал жениться на ней, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Спустя почти пять месяцев девушка решила сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Полиция приняла заявление и передала его в Следственный комитет. В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

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