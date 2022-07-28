«Живем в режиме ожидания»: массажисту, обвиненному в насилии над студенткой, продлили домашний арест до конца лета

Мануальщику грозит до 6 лет заключения. Фото: соцсети

В Екатеринбурге продлили домашний арест 27-летнему массажисту Артуру Р. (имена изменены – прим.ред), обвиненного в насильственных действиях сексуального характера. В конце мая в полицию обратилась 25-летняя студентка Екатерина. Она утверждает, что на сеансе массажа Артур домогался ее и трогал руками за половые органы. Следователь обращался в суд с ходатайством о взятии Артура под стражу, но массажисту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Родственники обвиняемого считают, что девушка не в первый раз пишет подобные заявления. Но раньше до суда дело не доходило. А вот сам Артур уже знаком с судебным следствием. Ранее он был судим за кражу и побои.

7 июля Кировский суд продлил содержание под домашним арестом до 25 августа. Адвокат массажиста обжаловал это решение, но добиться смягчения до подписки о невыезде или запрета определенных действий не удалось

- Живем в режиме ожидания, - рассказала «КП-Екатеринбург» жена Артура. – Дело собрано, мы с ним ознакомлены. Девушка утверждает, что к ней приставали.

Ранее мы пытались выслушать позицию потерпевшей. Но после непродолжительной переписки девушка удалила свои сообщения и заблокировала корреспондента «КП». В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

Напомним, что в Кировском районе также разыскивают педофила, который мастурбирует перед детьми. Об извращенце стало известно после рассказа маленькой девочки, ставшей жертвой маньяка.

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