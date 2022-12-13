«Я как гигачад хиккую»: какие новые слова нужно знать к концу 2022 года

Многие новые слова пришли из молодежной культуры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На прошлой неделе Оксфордский словарь назвал слово 2022 года. Им вдруг стало даже не слово, а целое выражение «режим гоблина» (goblin mode на английском, - Прим. Ред.). Так называют поведение человека, который ленится, жадничает и вообще хочет только лежать и не предпринимать никаких усилий. В нашей речи это выражение практически не употребляется. Но зато у нас в ходу много других недавно появившихся слов. Мы узнали у специалиста, какие новые слова в 2022 году вошли в нашу жизнь настолько, что закрепились там капитально.

НОВЫЕ СЛОВА ПОЯВЛЯЮТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

На первой позиции слово «краш». Пришло оно к нам из-за рубежа. Как правило, молодежь сейчас так называет объект своей влюбленности. Что любопытно, само изначальное английское слово crush означает «раздавить, смять, сломать». Но вот в контексте влюбленности оно происходит от выражения to have a crush (сильно увлечься кем-либо, - Прим. Ред.), в котором смысл слова полностью меняется. Поэтому если раньше говорили Оля любит Васю, то сейчас говорят Вася – Олин краш.

Многие новые слова будут хорошо знакомы молодежи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На втором месте среди новичков опять же слово из молодежной среды – «кринж». В буквальном смысле это «стыд». Изначально это английское слово cringe, точный перевод которого будет «съеживаться, сжаться, отвращение».

- Новые слова года всегда отражают активные процессы в обществе, потому что лексика – самая подвижная часть языка, остро реагирующая на все социальные процессы, - объясняет доктор филологических наук Анна Плотникова. - Пандемия коронавирусной инфекции – редкий случай в истории языка, когда за короткий период появилось огромное количество слов. Сегодня мы не наблюдаем такого словотворчества, однако, как и в любое другое время, каждый день в языке появляются новые слова: терминологические, жаргонные и разговорные единицы.

А вот слова из IT-сферы, вошедшие в обиход, могут быть непонятны даже молодежи Фото: Михаил ФРОЛОВ

ХРЮКАНИНА В СЛОВАРИ НЕ ВОЙДЕТ

Выражение, которое точно поймет молодежь и над которым людям старшего поколения придется поразмыслить: «У всех вокруг учеба, а я как гигачад хиккую».

- Это слова молодежного жаргона, связанные с какими-то конкретными персонажами из тик-тока, социальных сетей, - объясняет Анна Плотникова.

Тут все просто. Хикковать – значить оборвать все социальные связи и сидеть безвылазно дома, ни с кем не общаясь и не работая. Пришло к нам это слово из японского языка, где есть слово хикикомори, как раз для описания таких людей, ведущих затворнический образ жизни. Скорее всего оно пришло к нам вместе с увлечением молодежи культурой японской мультипликации, более известной, как анимэ. Что же до «гигачада» то так в интернет-культуре в ироничном ключе называют крайне успешных и привлекательных для женщин мужчин. Изначально был в интернете просто персонаж «Чад» - успешный у женщин молодой человек. А гигачад это как-будто Чад в девятой степени.

Слова, укрепившиеся в нашей речи в 2022-м Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Но есть и понятные слова, которые постоянно образуются по причине экономии речевых усилий - движ, норм, - добавляет Анна Плотникова. - Сегодня заметным становится появление слов в сфере трудовой деятельности - скиллы, прокачать навыки. Меняется рынок профессий, что также зафиксировано в словах: дата-журналист, вир-мейкер, байер, хед-хантер. Много новых слов в области искусственного интеллекта и IT-технологий: цифровые двойники, метавселенные, мэппинг. Задача лингвистов - такие единицы фиксировать.

Что же до «хрюканины», которая появилась в разговорной речи этим летом с подачи музыканта Александра Новикова (он использовал его в словесном конфликте с телеведущим Владимиром Соловьевым, - Прим. Ред.), то оно как раз в словарях скорее всего не появится.

- Слово «хрюканина», придуманное Александром Новиковым или где-то услышанное им, запомнилось, потому что оно обладает ярко выраженной образностью и экспрессивностью, - говорит Анна Плотникова. - Тем не менее, это слово не является широко известным, не войдет в словари и останется лишь языковой шуткой, напоминая о медиасюжете словесного спора между Новиковым и Соловьевым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Бард мог сам придумать это слово»: профессор объяснила совет Новикова «фильтровать хрюканину»

Что такое хрюканина с точки зрения ученых (Подробнее)