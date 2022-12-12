Читатели «Комсомолки» выбрали своего «Героя в белом халате»

Врача-гинеколога Наталью Минейчеву знают многие мамы Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конкурс «Герои в белых халатах» подошел к концу. В нем приняли участие 57 врачей со всей Свердловской области. Наши читатели голосовали за них в течение месяца - со 2 ноября по 2 декабря. В понедельник, 12 декабря, в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM) мы наградили победительницу. Ею стала врач-гинеколог Наталья Минейчева. Она заведует женской консультацией в ЦГКБ №24 и как никто другой знает, какую радость в дом приносит голос смеющегося ребенка.

С ВНИМАНИЕМ К ПАЦИЕНТАМ

Наталья признается, лечить людей она мечтала с раннего детства. Ее первыми пациентами были куклы и игрушки в детском саду.

- В детстве мои куклы были порезаны и зашиты нитками, - смеется Наталья. - Уже в сознательном возрасте – в 8-9 классе я твердо решила, что буду врачом. А вот о том, что хочу заниматься именно акушерством-гинекологией, я поняла на четвертом курсе. И я абсолютно не жалею об этом. Я счастлива от того, что я в этой профессии. Думаю, профессия врача – от Бога. Человек должен стремиться к этому.

Наталья окончила лечебный факультет Ижевской государственной медицинской академии. Сначала работала в Ижевске. А в 2008 году переехала в Екатеринбург. Пациенты говорят о ней: «Внимательна, добросовестно относится к обязанностям». Коллеги рассказывают: «Всегда готова прийти на помощь». Одной из ярких иллюстраций этому служит реальный случай из практики Натальи Минейчевой, когда ее внимание к пациентке в буквальном смысле помогло спасти жизнь.

- К нам поступила молодая женщина на 35-й неделе беременности. Ее абсолютно ничего не беспокоило. Сдала анализы и уехала в другой город – в гости. Но оказалось, что анализы у нее очень плохие – было осложнение, - вспоминает Наталья Минейчева. – Нужно было срочно доставить ее в больницу, а на телефон она не отвечала. В итоге мы ее все-таки нашли через родственников и снова пригласили к нам. Она пришла. Ее ничего не беспокоило. И тут при измерении артериального давления она резко упала в обморок, и у нее началось кровотечение. Но благодаря тому, что у нас в женской консультации слаженная команда, мы четко по алгоритмам оказали ей медицинскую помощь.

В итоге беременность удалось сохранить – у женщины родилась здоровая девочка.

С победой в конкурсе Наталью Минейчеву (справа) поздравила редактор «Комсомольской правды Екатеринбург» Екатерина Салтыкова Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ – ЛЮБОВЬ В СЕМЬЕ

Наталья Минейчева отмечает, что сейчас женщины все чаще откладывают первую беременность на более поздние сроки. Если несколько лет назад средний возраст женщины, которая впервые забеременела, был 24 года, то сейчас он около 31 года. Объясняется это просто – многие женщины хотят сначала построить карьеру, а потом уже заниматься семьей. На вопрос хорошо это или плохо, она отвечает прямо.

- Вы знаете, деторождение у нас происходит до 49 лет. Поэтому если женщина здорова, ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, у нее нет сопутствующих тяжелых заболеваний, то в принципе она и в 48 лет может забеременеть, - поделилась Наталья Минейчева.

За Наталью проголосовали больше 52 тысяч человек. Новость о победе стала для нее полной неожиданностью.

- Спасибо огромное! – сказала Наталья. - Спасибо тем людям, которые действительно доверяют врачу, доверяют мне, как человеку. Для врача главное – помочь людям, прийти на помощь и создать то качество жизни человеку, которое необходимо. Думаю, благодаря этому все так и получилось.