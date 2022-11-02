«Герои в белых халатах»: голосуем в фотоконкурсе за лучших уральских врачей

Выбираем вместе лучших врачей Свердловской области
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На Урале много врачей, которые отлично знают свое дело и делают все возможное для пациентов. И «Комсомольская правда» предлагает этот онлайн-конкурс в знак благодарности и уважения врачам-профессионалам в Екатеринбурге и Свердловской области.
В октябре медицинские учреждения Среднего Урала предложили кандидатуры своих номинантов.
Проголосовать за участников можно на странице конкурса.
КОГДА ГОЛОСОВАТЬ?
Фотографии врачей и сведения о них размещены на сайте www.ural.kp.ru. Народное голосование на сайте продлится со 2 ноября по 2 декабря 2022 г.
ВРАЧ – ПОБЕДИТЕЛЬ
«Комсомолка» объявит победителя, набравшего большее количество голосов, 12 декабря 2022 г. – в Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения.
ПО ИТОГАМ КОНКУРСА
– состоится торжественная церемония награждения победителя, вручение памятного диплома и приза в редакции «Комсомольская правда»;
– победитель станет гостем радиопередачи на радио «Комсомольская правда»;
– интервью с победителем будет опубликовано в газете и на сайте «Комсомольская правда»;
– состоится фотосессия с победителем.
Конкурс «Герои в белых халатах» с помощью народного голосования поможет выявить талантливых и перспективных врачей, а также содействовать росту социального статуса и престижа профессии врача в Свердловской области.