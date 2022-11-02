«Герои в белых халатах»: голосуем в фотоконкурсе за лучших уральских врачей

Выбираем вместе лучших врачей Свердловской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Урале много врачей, которые отлично знают свое дело и делают все возможное для пациентов. И «Комсомольская правда» предлагает этот онлайн-конкурс в знак благодарности и уважения врачам-профессионалам в Екатеринбурге и Свердловской области.

В октябре медицинские учреждения Среднего Урала предложили кандидатуры своих номинантов.

Проголосовать за участников можно на странице конкурса.

КОГДА ГОЛОСОВАТЬ?

Фотографии врачей и сведения о них размещены на сайте www.ural.kp.ru. Народное голосование на сайте продлится со 2 ноября по 2 декабря 2022 г.

ВРАЧ – ПОБЕДИТЕЛЬ

«Комсомолка» объявит победителя, набравшего большее количество голосов, 12 декабря 2022 г. – в Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения.

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА

– состоится торжественная церемония награждения победителя, вручение памятного диплома и приза в редакции «Комсомольская правда»;

– победитель станет гостем радиопередачи на радио «Комсомольская правда»;

– интервью с победителем будет опубликовано в газете и на сайте «Комсомольская правда»;

– состоится фотосессия с победителем.

Конкурс «Герои в белых халатах» с помощью народного голосования поможет выявить талантливых и перспективных врачей, а также содействовать росту социального статуса и престижа профессии врача в Свердловской области.

Положение о конкурсе