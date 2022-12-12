Налетчиков, устроивших стрельбу в скандально известном БЦ «Манхэттен», объявили в федеральный розыск

Нападавшие были в масках, но их лица попали на записи камер видеонаблюдения. Фото: читатель «КП»

Налетчиков, которые устроили стрельбу в БЦ «Манхэттен», объявили в федеральный розыск. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

- Трое человек находятся в федеральном розыске. Их подозревают в преступлении, предусмотренными ч. 3 ст. 30, пункта «а», «ж» и ч. 2 ст.105 УК РФ - «Покушении на убийство двух и более лиц в составе группы по предварительному сговору», - уточнил «КП-Екатеринбург» источник знакомый с ситуацией.

Напомним, 25 ноября, вооруженные люди в масках ворвались в здание бизнес-центра. Они устроили захват и стреляли в сотрудников на ресепшне из травматических пистолетов и дробовиков. По данным «КП-Екатеринбург» от пуль, выпущенных из оружия, пострадало два человека. Один из них получил травму глаза. Другой – травму спины.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух человек, совершённое группой лиц», - пояснили в пресс-службе областного СУ СКР.

Конфликт в БЦ «Манхэттен» длится уже больше года. Он связан с работой двух управляющих компаний. А именно, между «Кировской», а также «Аурусом». Они до сих пор не могут решить, кто именно будет работать в здании. Из-за этого арендаторы уже многократно оставались без электричества, и работу их торговых точек приходилось приостанавливать. Так, еще в октябре прошлого года сотрудники БЦ «Манхэттен» рассказывали, что им нарочно отключали электричество. По их мнению, такая ситуация связана именно с конфликтом двух управляющих компаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В скандальный БЦ «Манхэттен» в Екатеринбурге ворвались люди в масках и выгнали охрану. Во время стрельбы в ТЦ «Манхэттен» пострадали два человека. (Подробнее)

Появилось видео нападения на БЦ «Манхэттен», в котором пострадали двое человек. Личности подозреваемых установлены, их разыскивает полиция. (Подробнее)

Сыщики установили подозреваемых в стрельбе в БЦ «Манхэттен». Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух человек, совершенное группой лиц». (Подробнее)

Сотрудники бизнес-центра в Екатеринбурге рассказали о попытке рейдерского захвата. По словам очевидцев, в здание пришли люди крепкого телосложения, после чего кто-то выключал свет. Позже к месту событий прибыли силовики. (Подробнее)