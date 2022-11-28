В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о стрельбе в БЦ «Манхэттен»

Стрельба произошла из-за конфликта двух управляющих компаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело о расстреле охраны БЦ «Манхэттен». Вечером 25 ноября в бизнес-центр ворвались люди, которые стреляли из травматических пистолетов и дробовиков по сотрудникам на ресепшене «Манхэттена».

Стрельба произошла из-за конфликта двух управляющих компаний «Кировская» и «Аурус». Конфликт продолжается уже больше года, обе компании борются за право работать на объекте. После перестрелки пострадало два человека. У одного из них пострадал глаз, второй получил травму спины, рассказал "КП Екатеринбург" источник.

- По факту нападения на наших сотрудников было возбуждено СУ СКР по Свердловской области уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушения на убийство двух и более лиц». Кто подозреваемый в настоящий момент – следственная тайна. Могу сказать, что это лица, причастные к УК «Аурус», - рассказал «КП-Екатеринбург» глава компании «Кировская» Владислав Лебедев.

В СУ СКР по Свердловской области ситуацию не комментируют Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его мнению, подозрение в первую очередь падает на людей из компании конкурентов, так как остальным это будет невыгодно.

Стрельба, по мнению директора компании "Аурус" Алексея Шешукова, опрометчивое и невыгодное действие. Возбуждение уголовного дела он подтвердил, но опроверг информацию об обысках.

- Более детальных подробностей сказать не могу. Обозначу, что никаких обысков в офисе «Аурус» не было. У нас офис находится на втором этаже, стеклянные окна ничем не завешаны. Со стороны УК «Кировская» идет дезинформация и ложь, - утверждает «КП-Екатеринбург» Алексей Шешуков.

Директор «Аурус» опроверг информацию СМИ о том, что вечером 25 ноября стрельбу открыли люди кавказской национальности. По его словам, на камерах видеонаблюдения были зафиксированы лица славянской внешности.

- Когда вся ситуация произошла, залетели люди «Кировской», закрасили камеры, выгнали человека с ресепшена. Затем попали в серверную. Люди, которые там были, разбили окно и выпрыгнули оттуда на улицу. Когда вся стрельба произошла, я в здании находился один, - рассказывает директор «Аурус».

Сразу после ЧП, прибывший на место наряд полиции доставил участников конфликта в дежурную часть. В полиции проводят проверку. В настоящий момент в СУ СКР по Свердловской области информацию не комментируют.

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