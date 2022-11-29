Появилось видео нападения на БЦ «Манхэттен», в котором пострадали двое человек

Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Появилось видео нападения на скандальный бизнес-центр «Манхэттен», в котором пострадали двое человек.

Вечером 25 ноября в здание ворвались люди в масках, которые стреляли из травматических пистолетов и дробовиков по сотрудникам на ресепшене.

В результате стрельбы пострадали двое человек. По данным источника, один из пострадавших получил серьезную травму глаза. У другого повреждена спина.

Записями с камер наблюдения поделился читатель «КП-Екатеринбург»

На видео с камер наблюдения, которыми с «КП-Екатеринбург» поделился читатель, видно, как в бизнес-центр заходит несколько мужчин спортивного телосложения. Двое из них с дробовиками в руках. Один из нападавших при входе в знание ударил по камерам, чтобы отключить их.

Личности предполагаемых нападавших уже установлены.

- В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление их местонахождения и задержание, - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Конфликтом также заинтересовались сотрудники Следственного комитета России. Они возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство.

Появилось видео нападения на скандальный БЦ «Манхэттен», в котором пострадали двое человек

- В настоящее время по уголовному делу следствием СКР проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, - добавляют в СУ СКР по Свердловской области.

Тех, кто владеет такими сведениями, просим сообщить их по круглосуточному телефону доверия полицейского Главка: 8(343) 358-71-61.

Напомним, причиной перестрелки стал конфликт, связанный с двумя управляющими компаниями бизнес-центра «Кироская» и «Аурус», которые уже больше года борются я за право работы на объекте

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