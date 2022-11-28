ЧП в бизнес-центре произошло 25 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конфликтом в екатеринбургском бизнес-центре Манхэттен заинтересовались сотрудники Следственного комитета России. Они возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. По данным следствия, все случилось в пятницу, 25 ноября.

- Неустановленные на тот момент лица, используя огнестрельное оружие, напали на находившихся в указанном помещении граждан, произведя несколько выстрелов, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - В результате два человека получили ранения, однако жизнь их была спасена благодаря своевременно оказанной им медицинской помощи.

Как объяснил «КП-Екатеринбург» источник, один из пострадавших получил серьезную травму глаза. У другого пострадала спина. Возбуждено уголовное дело за «покушение на убийство двух человек, совершенно группой лиц» (ч.3. ст.30, ч.2, ст. 105 УК РФ)

- В настоящее время по уголовному делу следствием СКР проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, - добавляют в СУ СКР по Свердловской области

В полиции в свою очередь отметили, что в случившемся ЧП разбираются оперуполномоченные подразделения по борьбе с организованной преступностью совместно с сотрудниками Следственного комитета.

- Личности предполагаемых подозреваемых сыщики уже установили, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление их местонахождения и задержание. Тем, кто владеет такими сведениями, рекомендую сообщить их по круглосуточному телефону доверия полицейского главка: 8(343) 358-71-61.

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