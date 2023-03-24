Тело мальчика нашли на улице Свердлова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ирбите 14-летний подросток покончил с собой. Как стало известно «КП-Екатеринбург», 14 марта ребенок свел счеты с жизнью из-за плохих оценок. Перед смертью он оставил записку для матери, которая праздновала день рождения.

- Пока лишь известно, что у Димы (имя изменено – прим.ред) был конфликт с учителем русского языка. Якобы она не давала исправить ему оценки, гнобила. Он пришел в школу, все было нормально. Но на уроке физики ему стало плохо и он ушел домой. Потом его нашли мертвым на улице Свердлова, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать ситуацию.

Напомним, что в Екатеринбурге свел счеты с жизнью 17-летний студент из Березовского. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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