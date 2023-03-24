В ведомстве воздержались от комментариев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 110.1 «Склонение к совершению самоубийства» после смерти 17-летнего студента из Березовского. Юноша перестал выходить на связь 20 февраля, а через два дня его тело нашли в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. По предварительной версии, студент покончил с собой.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», силовики изучили телефон погибшего и его круг общения. В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

- Возбуждение уголовного дела вовсе не означает, что парень стал жертвой преступления. Просто все обстоятельства случившегося не смогли или не успели установить в рамках доследственной проверки. Жил он в Березовском, но учился в техникуме в Кировском районе, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Ранее мы рассказывали о студентке УрФУ из Ижевска, которую обнаружили мертвой в начале учебного года. По словам знакомых, Светлана (имя изменено – прим.ред) была очень замкнутым человеком без друзей. В конце предсмертной записки девушка указала на свою знакомую, у которой оставила одежду и ноутбук.

- Она не общительная, отличница. Перешла на третий курс. У нее был один долг, а все остальное закрыла на «хорошо» и «отлично». Любила Marvel. Молодого человека у нее не было, друзей тоже, - рассказывали в окружении девушки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Может, ты помог ей умереть?»: парень найденной мертвой в Екатеринбурге студентки рассказал о допросе (подробнее)