Названа причина смерти пропавшего под Екатеринбургом 17-летнего подростка

Молодой человек пропал 20 февраля. Фото: «Прорыв» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной смерти 17-летнего подростка, пропавшего 20 февраля в Березовском стал суицид. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. Тело подростка обнаружили вечером 22 февраля.

- Несовершеннолетний покончил с собой в Верх-Исетского районе Екатеринбурга. Признаков насильственной смерти не обнаружено, - пояснил инсайдер.

Напомним, молодой человек не выходил на связь с 20 февраля. Его поисками занималась полиция Березовского и отряд «Прорыв». Последний раз парня видели в техникуме, в котором он учился.

Ранее подробности и обстоятельства гибели парня в поисковом отряде раскрывать не стали. В Следственном комитете России по Свердловской области от комментариев воздержались.