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Общество24 февраля 2023 4:51

Названа причина смерти пропавшего под Екатеринбургом 17-летнего подростка

Его тело обнаружили в Верх-Исетского районе в ночь на 23 февраля
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Молодой человек пропал 20 февраля. Фото: «Прорыв»

Молодой человек пропал 20 февраля. Фото: «Прорыв»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной смерти 17-летнего подростка, пропавшего 20 февраля в Березовском стал суицид. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. Тело подростка обнаружили вечером 22 февраля.

- Несовершеннолетний покончил с собой в Верх-Исетского районе Екатеринбурга. Признаков насильственной смерти не обнаружено, - пояснил инсайдер.

Напомним, молодой человек не выходил на связь с 20 февраля. Его поисками занималась полиция Березовского и отряд «Прорыв». Последний раз парня видели в техникуме, в котором он учился.

Ранее подробности и обстоятельства гибели парня в поисковом отряде раскрывать не стали. В Следственном комитете России по Свердловской области от комментариев воздержались.

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