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Происшествия23 февраля 2023 4:54

Завершены поиски пропавшего 17-летнего парня из Березовского

Подростка нашли погибшим
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Парень пропал 20 февраля. Фото: "Прорыв"

Парень пропал 20 февраля. Фото: "Прорыв"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском завершены поиски 17-летнего подростка. Парень пропал 20 февраля, он ушел из дома и перестал выходить на связь. Утром 23 февраля стало известно, что подросток погиб.

- Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - сообщают в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

Известно, что парень в день пропажи направлялся в техникум в Екатеринбурге, но так и не доехал до учебы. Его поисками занималась полиция Березовского.

Подробности и обстоятельства гибели парня в поисковом отряде раскрывать не стали. В Следственном комитете России по Свердловской области от комментариев воздержались.

ЧППроисшествия: ЧП