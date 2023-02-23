Завершены поиски пропавшего 17-летнего парня из Березовского

Парень пропал 20 февраля. Фото: "Прорыв" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском завершены поиски 17-летнего подростка. Парень пропал 20 февраля, он ушел из дома и перестал выходить на связь. Утром 23 февраля стало известно, что подросток погиб.

- Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - сообщают в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

Известно, что парень в день пропажи направлялся в техникум в Екатеринбурге, но так и не доехал до учебы. Его поисками занималась полиция Березовского.

Подробности и обстоятельства гибели парня в поисковом отряде раскрывать не стали. В Следственном комитете России по Свердловской области от комментариев воздержались.