Завод был открыт в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков рассказал о тушении завода лакокрасочной продукции в Арамиле. Площадь пожара составила 4 000 квадратных метров. Во время тушения огня обвалилась одна из стен завода на 100 «квадратов». С огнем борются 82 человека и 27 единиц пожарной техники.

Пожарные продолжают работать на месте ЧП Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Силы и средства пожарно-спасательного гарнизона задействованы по повышенному рангу пожара – три. На месте сформировано четыре боевых участка, работает оперативный штаб. Пожар локализован, идет работа внутри здания. Сложность в тушении заключалась в большой загрузке легковоспламеняющейся жидкостями и материалами. Была угроза распространения пожара на склад готовой продукции, - рассказал Валерий Казаков.

Всего со склада эвакуировали 110 человек. К счастью, никто из них не пострадал. Известно, что сотрудники МЧС следят за обстановкой в том числе при помощи квадрокоптера.