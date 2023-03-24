Столб дыма виден издалека Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 марта в 10 часов утра в городе Арамиль под Екатеринбургом загорелся научно-производственный комплекс по производству лакокрасочных изделий. За час огонь распространился на территории в четыре тысячи квадратных метров.

Огонь тушат больше 80 пожарных. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Изначально на место ЧП выехали 49 спасателей и 16 единиц пожарной техники. Из-за здания еще до приезда пожарных с объекта самостоятельно эвакуировались 110 человек. Позже группировка спасателей на полыхающем объекте увеличилась до 82 человек и 27 единиц пожарной техники. Воду для тушения пожара берут из ближайшего водоема, куда протянули пожарный гидрант.

- МЧС приехали минут через 15 после начала пожара, в это время огонь уже распространился по всему строению. Были слышны хлопки, после чего огонь усиливался на какое-то время, - рассказал "КП-Екатеринбург" очевидец.

Часть пожарных занимается проливкой конструкций Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Под воздействием высоких температур произошло обрушение стены здания на площади 100 м.кв. Внутри здания происходят хлопки емкостей с легковоспламеняющейся жидкостью. Для разведки обстановки задействована беспилотная авиационная система, - рассказывают в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Территория в районе пожара оцеплена Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 13 часов пожар удалось локализовать на площади в четыре тысячи квадратных метров. Из-за высокого столба черного дыма пассажирские самолеты изменили схему захода на посадку в воздушную гавань Екатеринбурга.

Огонь удалось локализовать к 13 часам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дым от пожара виден на расстоянии в несколько километров Фото: Алексей БУЛАТОВ

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