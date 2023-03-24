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НовостиПроисшествия24 марта 2023 7:29

Площадь пожара в научно-производственном комплексе в Арамиле увеличилась

На месте развернут оперативный штаб
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Площадь пожара в научно-производственном комплексе в Арамиле, который вспыхнул 24 марта, увеличилась до четырех тысяч квадратных метров.

- Для координации действий, сил и средств пожарной охраны на месте развернут оперативный штаб, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, сильный пожар произошел на складе с лакокрасочными материалами. Как сообщили в МЧС, тушение осложняется угрозой распространения пламени на соседний склад с легковоспламеняющейся жидкостью. На месте работают 49 человек и 16 единиц пожарной техники.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших нет.

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