Площадь пожара в научно-производственном комплексе в Арамиле увеличилась

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Площадь пожара в научно-производственном комплексе в Арамиле, который вспыхнул 24 марта, увеличилась до четырех тысяч квадратных метров.

- Для координации действий, сил и средств пожарной охраны на месте развернут оперативный штаб, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, сильный пожар произошел на складе с лакокрасочными материалами. Как сообщили в МЧС, тушение осложняется угрозой распространения пламени на соседний склад с легковоспламеняющейся жидкостью. На месте работают 49 человек и 16 единиц пожарной техники.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших нет.

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