Главного тренера «Урала» дисквалифицировали на три матча из-за споров с арбитрами

Специалиста удалили на последних минутах встречи из-за споров с арбитром
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Главного тренера футбольного клуба «Урал» Виктора Гончаренко дисквалифицировали на три матча после того, как он получил красную карточку в домашней игре против московского «Динамо».
Специалиста удалили на последних минутах встречи из-за споров с арбитром.
Во время брифинга контрольно-дисциплинарного комитета постановили, что тренер должен пропустить три игры в рамках РПЛ: с «Зенитом», «Ахматом» и ЦСКА. Дисквалификация не распространяется на игры кубка России.
Напомним, что «Урал» на домашней арене упустил ничью с одним из лидеров РПЛ московским «Динамо», встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Единственный гол на свой счет записал Константин Тюкавин.
Напомним, что «Урал» на домашней арене упустил ничью с одним из лидеров РПЛ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
«Шмели» прервали свою серию без поражений, екатеринбуржцы не уступали соперникам в течение 16 матчей подряд с учетом игр в Кубке России.
То поражение не позволило «шмелям» набрать очки, в активе подопечных Виктора Гончаренко так и осталось 25 баллов в 20 матчах, Екатеринбург идет на 10 месте в таблице.
Напомним, что прокуратура Нидерландов запросила три с половиной года тюрьмы для атакующего полузащитника «Урала» Рая Влута. 14 ноября 2021 года Влут, находившийся в машине со своим товарищем, попал в ДТП, в результате которого погиб 4-летний мальчик. Футболист свою вину отрицал и заявлял, что за рулем был не он.