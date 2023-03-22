Главного тренера «Урала» дисквалифицировали на три матча из-за споров с арбитрами

Специалиста удалили на последних минутах встречи из-за споров с арбитром Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главного тренера футбольного клуба «Урал» Виктора Гончаренко дисквалифицировали на три матча после того, как он получил красную карточку в домашней игре против московского «Динамо».

Специалиста удалили на последних минутах встречи из-за споров с арбитром.

Во время брифинга контрольно-дисциплинарного комитета постановили, что тренер должен пропустить три игры в рамках РПЛ: с «Зенитом», «Ахматом» и ЦСКА. Дисквалификация не распространяется на игры кубка России.

Напомним, что «Урал» на домашней арене упустил ничью с одним из лидеров РПЛ московским «Динамо», встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Единственный гол на свой счет записал Константин Тюкавин.

Напомним, что «Урал» на домашней арене упустил ничью с одним из лидеров РПЛ Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Шмели» прервали свою серию без поражений, екатеринбуржцы не уступали соперникам в течение 16 матчей подряд с учетом игр в Кубке России.

То поражение не позволило «шмелям» набрать очки, в активе подопечных Виктора Гончаренко так и осталось 25 баллов в 20 матчах, Екатеринбург идет на 10 месте в таблице.

Напомним, что прокуратура Нидерландов запросила три с половиной года тюрьмы для атакующего полузащитника «Урала» Рая Влута. 14 ноября 2021 года Влут, находившийся в машине со своим товарищем, попал в ДТП, в результате которого погиб 4-летний мальчик. Футболист свою вину отрицал и заявлял, что за рулем был не он.