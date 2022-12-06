Безымянная смерть: уралец почти сутки искал по больницам тещу, которую врачи скорой увезли в морг

Любовь Владимировна была почетным донором. фото: читатель «КП»

В поселке Красноярка, который находится в 20 километрах от Серова скончалась 71-летняя Любовь Лукашова. В конце октября женщину выписали из кардиологии. А 3 декабря она снова пожаловалась на плохое самочувствие и жжение в груди. Со слов родных, прибывшие медики заявили, что у Любови Лукашовой остеохондроз и ей не нужна госпитализация. Но близкие настояли на том, чтобы ее забрали в больницу. А дальше началась эпопея с ее поисками. В итоге родные нашли Любовь Лукашову в морге с пометкой «неопознанная».

НЕ ХОТЕЛИ ВЕЗТИ В БОЛЬНИЦУ

Любовь Лукашова раньше работала соцработником. Была почетным донором, а еще ветераном труда. В последнее время занималась домашними хлопотами. По словам ее зятя Павла Лавренова у женщины ранее уже были симптомы со жжением в груди и иррадиацией в левую руку. Также у нее была гипертония.

- Теща последний раз лежала в кардиологии Краснотурьинска. И 25 октября она вернулась домой из больницы, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Павел Лавренов.

Любовь Владимировна ценила свою работу и стремилась помогать людям. фото: читатель «КП»

Уже 3 декабря в 22:55 теща позвонила родным и сказала, что симптомы очень смахивают на те, которые были перед поступлением в кардиологию.

- Любовь стала просить нас о помощи. Я позвонил в скорую помощь Серова, так как в Красноярке больниц нет. Попросил вызвать срочно бригаду, обозначил, что у человека проблемы с сердцем, и он недавно вернулся из кардиологии, - рассказывает Павел. – Сам я также пошел к теще. Ей было плохо. Она лежит и даже не могла сесть. Я вновь позвонил медикам, чтобы поторопить их. Скорая приехала только спустя 50 минут.

Сама Любовь Владимировна говорила врачам, что жжение в груди и боли в левой руке у нее еще не были настолько интенсивными. Однако, по словам родственников, врачи настаивали, что это остеохондроз.

- Ей поставили обезболивающее. Говорили, что у нее просто защемило нерв. Врачи сделали кардиограмму, сравнили ее с той, которая у Любови была при выписке. И сказали, что никаких патологий и инфаркта нет. После укола они посоветовали ждать до завтра и вызывать неотложную помощь из больницы Серова. Мы настояли на госпитализации, - уверяет Павел.

Женщина любила свою семью. Фото: читатель «КП»

С собой в сумку Любови Лукашовой родные вложили мобильный телефон, документы, выписки из кардиологии.

НОГАМИ ВПЕРЕД

Павлу врачи сказали, что увезут женщину в первую городскую больницу Серова. Но, когда машина отъехала на сто метров, родные увидели в окно, что она остановилась.

- Из кабины выскочил водитель и пошел к врачам в кабину. Мы предполагаем, что Любовь упала, когда ехала сидя. Я прибежал к автомобилю, увидел, что ее положили на носилки ногами вперед. Фельдшер мне прокричала: «Уйдите отсюда» и двери передо мной закрылись, едва не прищемив мне нос. Она дала команду водителю, и они рванули без мигалок по нашей разбитой поселковой дороге, - вздыхает Павел.

Женщина выписалась из кардиологии Краснотурьинска 25 октября. фото: читатель «КП»

Утром, 4 декабря, родные начали искать женщину, чтобы удостовериться, что с ней все хорошо.

- Ее мобильный был недоступен. Из больницы нам тоже не звонили. Поэтому мы начали ее искать. Звонили в первую городскую Серова. Нам сказали, что Любовь Лукашова вообще к ним не поступала. Позвонили в больницу Краснотурьинска. Но оттуда тоже пришли лишь отрицательные ответы. На линии скорой информацию о том, куда увезли мою тещу, тоже не давали, - объясняет Павел.

Во второй половине дня родным все удалось получить ответ от медиков приемного покоя в городской больнице Серова.

- Я вежливо попросил персонал помочь нам. Медсестра долго искала данные. А потом меня соединили с медсестрой, которая была на ночной смене. Она мне сказала, что из Красноярки в морг поступала женщина с биологической смертью. Ее отправили туда, как «неопознанную». Как я понял, данных о ней врачи не отметили в компьютере и скорой. Мы приехали в морг Серова, чтобы забрать ее тело, - рассказал зять умершей женщины Павел Лавренов.

Любовь Лукашова прожила 71 год. Фото: читатель «КП»

Результаты медэкспертов и заключение о смерти женщины еще не готовы. После похорон, которые назначены на 8 декабря, семья Любови Лукашовой намерена обратиться в прокуратуру, чтобы выявить виновных.

- Врачи отправили тело Любы в морг, как неопознанное. Притом, что все документы были в сумке, - уверен Павел. – Еще через знакомых я узнал, что медики подготовили справку, якобы пациентка отказалась от носилок. Но мы наоборот настаивали на них. Нам бы не столько врачей наказать, сколько эту систему. У нас в поселке две тысячи человек живет. Сколько еще таких случаев должно произойти, чтобы на нас обратили внимание?

«КП-Екатеринбург» отправили запрос в пресс-службу Минздрава. На момент публикации ответ на него не поступил.

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