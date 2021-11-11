«Как вы здесь живете?»: На Урале фельдшер принимала пациента с ковидом и температурой 39 на улице, потому что ей не понравился бардак в доме

Он не был антипрививочником, но сделать прививку от ковида не успел. Фото: предоставлено Еленой Власенко

В Серове фельдшер скорой помощи отказалась осматривать пациента с коронавирусом в его доме, потому что там было не прибрано. Об этом неприятном инциденте рассказали родственники сообществу «Это Серов, детка». По их словам Александр Еманов двадцать лет работал бригадиром на железной дороге. Он не был антипрививочником, но сделать прививку от ковида не успел. 2 ноября мужчине могло бы исполниться 56 лет. Но он умер 27 октября в нижнетагильской больнице от гемороиального инсульта головного мозга, вызванного коронавирусом.

БОЛЕЗНЬ НАСТИГЛА В ОТПУСКЕ

Александр Еманов подхватил коронавирус в отпуске. Вместе с ним тяжело заболела и его жена Галина. Семья жила в своем доме, а их трое взрослых детей неподалеку.

- Я живу совсем рядышком от мамы с папой. Я, как контактный по коронавирусу, не ходил на работу. Поэтому, я помогал родителям по хозяйству, кормил животных, - рассказывает «КП» – Екатеринбург Тимофей Еманов. – Маме и папе было очень плохо. Мама лежала, не вставала с температурой высокой. К ней приехали врачи, вежливо с ней общались. А у папы во время болезни даже сил поесть не было, слабость ужасная, одышка и температура 39 градусов держалась.

В семье Емановых трое детей. Фото: предоставлено Еленой Власенко.

Болезнь не отступала, мужчине было все хуже. 28 сентября к главе семейства Александру Ивановичу вызвали участкового фельдшера. На вызов медработники приехали на обычном легковом автомобиле. Сын Тимофей вышел во двор встретить фельдшера. По его словам, прибывшая на вызов медработница по фамилии Машкина сначала негодовала по поводу мешков с мусором, которые были выставлены на крыльце и задаваться вопросом: «Как вы тут живете?», а потом обозлилась на беспорядок в самом доме.

- Да, там было не особо прибрано. Коронавирус навел свои порядки, - говорит Тимофей. -Полы мы еще успели помыть, но на столе была немытая посуда. Маме с папой вообще не до уборки было. Не было такого, чтобы в доме ползали тараканы, был разбросанный мусор повсюду. Фельдшер стала брать мазок из носа у папы. И при этом постоянно возмущалась обстановкой в доме. Она стала бубнить что-то, дерзко разговаривала с родителями. Когда задавала папе вопрос, а вместо него ответила мама, то фельдшер начала язвить насчет того, что «У него нет языка что ли?». Говорила с нами так, как будто перед ней стоят дауны и двоечники. Мы попросили папе КТ сделать, но она сказала, что если станет хуже, то сделают.

ВЫШЕЛ ИЗ ДОМА В ОДНОЙ КОФТЕ

Спустя почти неделю, 2 октября Александру Еманову вновь вызвали врача. У мужчины, как и прежде, была высокая температура, слабость, его шатало. На вызов снова приехала медработница Машкина. Но, по словам Тимофея, теперь она стала диктовать свои условия приема, сказала: «Я к вам даже заходить не буду, у вас не прибрано. Выходите сюда».

Сын вернулся к отцу в дом, чтобы объяснить ситуацию. Пускай на улице и не было холодно, но у пациента была жуткая слабость.

- Мы с папой вышли и первое, что она спросила у нас, это «Вы, почему не прибираетесь?» А папа с трудом стоит на ногах, у него была очень сильная одышка. Он наспех вышел в кофте. Мама так переживала, что он вышел раздетый. Дальше врач стала задавать вопросы папе о самочувствии. Потом вызвала скорую помощь, - продолжает Тимофей.

Бригада приехала за Александром под вечер того же дня, и забрала мужчину в серовскую больницу на КТ. У мужчины было 80% поражение легких. Тяжелобольного немедленно увезли в ковидное отделение больницы №1 Нижнего Тагила. Врачи дали ему кислород, стали лечить гормонами, кроворазжижающими препаратами.

СПАСЛИ ОТ КОВИДА, НО НЕ ОТ ОСЛОЖНЕНИЙ

Терапия шла Александру Игоревичу на пользу. Он шел на поправку. 13 октября его тест был отрицательный. Врачи были готовы вернуть его обратно в Серов. К тому же, 15 октября у него родилась внучка.

- Я позвонила папе, говорю, ну что? Кто первый домой приедет? Отправила ему фото внучки. Это был самый счастливый день для него. Он бегал по больнице, говорил всем, что у него внучка родилась и фотки показывал. Он маме звонил, был такой счастливый и радовался, - плачет его дочь Елена.

Спустя почти неделю, 2 октября Александру Еманову вновь вызвали врача. Фото: предоставлено Еленой Власенко.

Александр надеялся, что после перенесенного коронавируса поедет обратно к семье. Но на следующий день, 16 октября, у мужчины поднялась температура, у него случился инсульт.

- В головном мозге у него нашли новообразование. Ему пообещали, что отвезут в Верхнюю Салду, там неврологи смогут ему помочь. Шел день, другой, но его не отвозили, - рассказывает Тимофей.

А 26 октября мужчина впал в кому. В 13:45 27 октября врачи сообщили семье страшную новость, о том, что Александра больше нет.

Дочь Александра Еманова писала жалобу главному врачу серовской больницы о том, что ее отца с подтвержденным ковидом осматривали на улице. На это она получила официальный ответ, что медработнику не обеспечили надлежащие условия для работы.

Заместитель главного врача серовской городской больницы по медицинской части Андрей Ильясов рассказал «Комсомолке», что он не занимается амбулаторной службой. Однако, данная ситуация не совсем соответствует действительности и посоветовал обратиться в пресс-службу медучреждения.

«Комсомолка» направила два запроса: первый в серовскую городскую больницу, второй –в нижнетагильскую больницу №1. Однако на момент публикации ответа получено не было. В пресс-службе нижнетагильской больницы сообщили, что разберутся в данном вопросе позднее.

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