«Нас всех держат ковидные выплаты. Когда их не станет – начнется вал увольнений»: откровения сотрудника скорой

Если раньше в Екатеринбург приезжали работать на скорой из городов области, то теперь из Екатеринбурга уезжают в Москву, в Санкт-Петербург. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на днях поручила региональным органам власти проанализировать дефицит медицинских кадров на местах, а также наличие в регионах специальных программ и мер поддержки, направленных на привлечение и закрепление медицинских работников.

«КП»-Екатеринбург обсудила проблему нехватки врачей и фельдшеров с рядовыми сотрудниками Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга. Скорая помощь во время пандемии взяла на себя часть нагрузки как по телефонным звонкам, так и по вызовам, которые не успевают обслужить поликлиники. Плюс постоянные перетранспортировки из стационаров: пациентов везут то из нековидной больницы в ковидную, то обратно. Много стало тяжелых больных, с которыми скорая часами ездит по городу в попытках их «пристроить» в стационар. Силы и нервы сотрудников уже на пределе, и многие думают об увольнении. Но, как оказалось, проблема здесь не только и не столько в пандемии.

«МНЕ ВСЕ РАВНО, КТО БУДЕТ РАБОТАТЬ»

Отношение руководства, по словам сотрудника скорой помощи, а совсем не растущая нагрузка нередко становится причиной увольнения сотрудников скорой помощи.

– На нас кричат, иногда с использованием нецензурной лексики, буквально за всё – начиная от заполнения карт и заканчивая временем доезда, - говорит Илья (имя по просьбе героя изменено - Прим. Ред.), медбрат-анестезист реанимационной бригады Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга. - Хотя время доезда от бригады вообще никак не зависит. Нам вызов передали – мы поехали. На одном собрании в этом году прозвучала интересная фраза от главного врача, который буквально сказал следующее: «Мне все равно, кто будет работать, хоть все увольтесь». Заведующим наших двух реанимационных отделений сказали, что свои приказы о сокращении они «могут забрать в соседнем здании». Я не удивлюсь, если после этого они уволятся, а за ними ещё уйдут врачи. А это люди, которые проработали на скорой по 20-30 лет, их весь город знает. И такое говорить!

Отношение руководства, по словам сотрудника скорой помощи, а совсем не растущая нагрузка нередко становится причиной увольнения сотрудников скорой помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нам вообще часто говорят, что в отдел кадров, мол, стоит какая-то абстрактная очередь. Это на скорой помощи стало уже своеобразным мемом. По факту очереди никакой нет, а с таким отношением реально хочется вычеркнуть графу «скорая помощь» из своей жизни. Если бы у нас было более человеческое или хотя бы здоровое в профессиональном плане отношение к сотрудникам, то я думаю, такой проблемы с кадрами бы не было. Сейчас они могут обучить хоть сто человек. А зачем их учить, если вот прямо сейчас у нас увольняются молодые врачи, но уже имеющие какой-то опыт?

«УХОДИТ ВРАЧ-ЗАКРЫВАЕТСЯ БРИГАДА»

- Врачи у нас со скорой массово увольняются последние 3-4 года – и из реанимационных бригад, и из линейных, - продолжает наш собеседник. - Летом у нас закрыли две реанимационные бригады, потом еще две. Начальство нам это все объясняло тем, что врачей не хватает, а если нет врача, то нет и бригады. Обычно в реанимационной бригаде один врач и два помощника. Врач уволился – мы остались вдвоем, как бригада реанимации мы уже работать не можем. Но, как оказалось, мы не можем ездить на вызовы и как обычная фельдшерская линейная бригада. То есть фельдшеры в линейных бригадах могут ездить вообще на вызовы по одному, а мы вдвоем – нет! Почему? Потому что главный врач считает деньги. Он сказал нам, что содержание такой бригады (бывшей реанимационной, которая осталась без врача) обходится на 27% дороже, чем обычной линейной бригады. Поэтому, если врачи дальше будут увольняться, то у нас два пути – идти в линейную бригаду или увольняться.

«УЕЗЖАЮТ В МОСКВУ И ПИТЕР»

- В линейную бригаду нам сейчас тоже идти не выход, - говорит медбрат. – Хотя этих бригад не хватает, многие фельдшеры ездят на вызовы по одному. А там, где в бригаде двое фельдшеров, раньше один из них получал доплату – 5 тысяч за то, что он в бригаде старший. Сейчас этой доплаты нет, ее сняли. Нас всех еще как-то держат ковидные выплаты. Когда их не станет – начнется вал увольнений. Если раньше в Екатеринбург приезжали работать на скорой из городов области, то теперь из Екатеринбурга уезжают в Москву, в Санкт-Петербург. Там сейчас хорошо платят. Здесь что нас удержит? Да ничего уже, наверное.

Как нам рассказал медбрат, работая на 1,5 ставки сейчас он получает около 47 тысяч рублей. Это 9-10 смен в месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как нам рассказал медбрат, работая на 1,5 ставки сейчас он получает около 47 тысяч рублей. Это 9-10 суточных смен в месяц. Но реальность такова, что работать на 1,5 ставки теперь будет невозможно.

– Потому что не хватает врачей, некем закрывать бригады, и если врач работает на ставку, то и мы работаем только на одну ставку. А то, что у нас врачи с 1,5-2 ставок массово перешли на одну – это у них такая своеобразная забастовка. В том числе, против непрофильных вызовов.

ОБЫЧНАЯ СМЕНА РЕАНИМАЦИОННОЙ БРИГАДЫ

Илья нам рассказал о своей последней смене:

Первый вызов у нас был ДТП, тяжелых пострадавших там не было.

Второй – алкоголик упал на улице. Подняли, просморкали, даже подвезли до дома, было по пути.

Третий вызов – женщина 80 лет, боли в сердце. Сняли ЭКГ, полечили, оставили дома.

Четвертый – производственная травма, тоже нетяжелая. Увезли в больницу.

Пятый – еще одно ДТП, с переломами увели пациента в 23-ю больницу.

Дальше подряд два вызова к наркоманам с передозировками. Вернули их с того света налоксоном (препарат – антагонист опиоидных рецепторов, применяется при передозировках наркотиков – Прим. Ред.), и они как обычно своими ножками пошли домой.

Восьмой вызов – бабушка с гипертонической болезнью, верхнее давление было за 200, но даже клиники гипертонического криза не было. Мы просто снизили у нее давление. Этот вызов конечно не для реанимации совсем.

Девятый вызов – на боли в сердце, которые оказались нестабильной стенокардией. Госпитализация. Это хоть что-то «наше», то есть по профилю.

Десятый – исключили инфаркт миокарда. Оставили дома.

Плюс к этому было три вызова к пациентам с коронавирусной инфекцией. Все они тяжелые, на кислородной поддержке увезли в больницу.

По словам Ильи, эта смена была спокойная, они даже два раза заехали на подстанцию. Это не всегда удается.

Врачи со скорой массово увольняются последние 3-4 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

«А МНЕ УЖЕ ВСЕ РАВНО»

- А Вы знаете, нас так приучили здесь – нам всем уже все равно. Главному врачу все равно, кто будет работать. И мне с недавних пор тоже стало все равно, - рассказал нам врач-реаниматолог скорой помощи Екатеринбурга. – У нас сейчас многие ушли работать на ставку и в это время ищут себе работу. Кто-то пойдет работать на УЗИ, кто-то место нашел в стационаре, и у него уже глаза горят – потому что там интересно, там нет этих бесконечных вызовов к бабушкам, когда мы не пойми за кого – то ли за фельдшерскую бригаду, то ли за поликлинику или вообще за бесплатных психотерапевтов. Нам доплату сделали с октября – по 4500 врачу-реаниматологу за одну ставку. Не смешно? А тут недавно мы узнаем, что наше начальство – то есть замы главного врача, наверное, сам главный врач и главный бухгалтер выписали себе за сентябрь премию – по 65-70% от оклада. А оклады там ведь не как у нас, если зарплата у руководства под 200 тысяч. Честно – мы устали уже от такого отношения. Поэтому мне лично все равно, на скорой помощи меня уже ничего не удержит.