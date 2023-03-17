«Средняя глубина – пять сантиметров»: журналистка «Комсомолки» вышла на борьбу с лужами

Лужи нашлись почти во всех дворах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Середина марта в Екатеринбурге запомнилась оттепелями, а наступившая пятница, 17 марта, и вовсе стала самой теплой в этом году. Воздух прогрелся до +10 градусов, а вместе с этим по городу потекли ручьи и даже целые реки.

Если широкие улицы и тротуары в Екатеринбурге уже сухие и чистые, то во дворах многоэтажек ситуация обстоит совсем иначе. Где-то до сих пор лежат почерневшие снежные кучи во весь человеческий рост, а где-то приходится перепрыгивать на носочках расплескавшиеся лужи.

Лужи затопили дворы после оттепели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Журналистка «КП-Екатеринбург» вооружилась железной линейкой и отправилась измерять глубину «уральских» морей во дворах города. Грязь, гололед и глубокие ямы не испугали участницу эксперимента: по лужам она пошла прямо в белых ботинках.

ДВОРОВОЕ НАВОДНЕНИЕ

- Изучать дно дворовых водоемов мы начали с улицы Мамина-Сибиряка. Первый же двор жилого дома, который нам попался, на этой улице встретил нас слякотью и широкими лужами, - рассказывает Виктория.

Оказалось, что несмотря на свой внушительный размер, лужа в центре тротуара и проезжей части не такая уж и глубокая. В самом ее центре до дна было пять сантиметров. Обойти ее сложнее, так как можно запросто поскользнуться, ведь под водой еще остался лед.

Во дворе на Мамина-Сибиряка лужа глубиной 5 сантиметров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во дворе чуть дальше, уже на улице Короленко, настоящий потоп. Болото образовалось на детской площадке, и даже проложенная резиновая дорожка не поможет пройти к подъезду и остаться сухим. Максимальная глубина лужи в этом дворе – 11 сантиметров.

Рядом находится огромная снежная гора. Она уже почернела и ручьи грязного снега стекают на проезжую часть между многоэтажками. Где, кстати, уже проезжают вдоль лужи дети на велосипедах и самокатах.

На детской площадке лужа гораздо больше Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На улице Шевченко ситуация чуть лучше. Тротуары и дороги по-прежнему в грязи и слякоти, но глубоких луж не найдено. Единственное, в яме между домами №25А и №25 нашлась лужа глубиной шесть сантиметров, - передает с места событий корреспондент.

Двор на Шевченко, 31 встречает сразу же настоящим потопом. Возле последнего подъезда внушительную лужу сдерживает берег в виде поребрика. Обойти ее можно лишь по нему вдоль самого дома. Максимальная глубина, которую удалось найти – около 10-ти сантиметров.

Во дворах на дорогах между остальными дворами в окрестностях этой улицы было найдено множество луж и ям. Ручьи растекаются повсюду, и в основном, все они примерно глубиной в 5-6 сантиметров. Прохожие и даже автомобилисты просят фотографировать измерять лужи побольше, видимо, все устали прыгать от островка к островку.

Между дворами лужи в среднем по шесть сантиметров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дворы по другую сторону, через дорогу от Шевченко заметно суше и чище. Тротуары вдоль подъездов чаще всего отделены от дороги, где ездят машины, да и на них лужи встречаются реже. Ну а те что есть, например, на Шарташской тоже глубиной максимум в семь сантиметров.

В итоге, журналистке «КП-Екатеринбург» удалось высчитать примерную среднюю глубину луж в городе. Получается, что «дворовые моря» мелководные – пять сантиметров, если верить результатам линейки. А вот высоту снежных гор измерить силами обычной линейки сложно, ведь они даже выше, чем наш корреспондент.

Лужу на Шевченко почти не обойти Фото: Алексей БУЛАТОВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ВО ДВОРЕ ЛУЖИ

В любом случае, в появлении морей, которые разлились от одного конца дворов к другому, виноват тот же снег, что свален в кучи. В мэрии Екатеринбурга напомнили горожанам, что с этим делать.

- Своевременную и качественную уборку дворов и придомовых территорий обязаны выполнять управляющие компании и ТСЖ, в ведении которых находится жилой дом. Контакты управляющей организации указываются в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги и на стендах с информацией в подъездах, - напоминают «КП-Екатеринбург» в администрации Екатеринбурга.

Если они справляются плохо, то жильцам нужно обращаться в администрации районов, квартальным инспекторам, в Управление жилищного и коммунального хозяйства администрации города.

- С информацией по уборке дворов и придомовых территорий можно ознакомиться в специальном разделе Официального портала Екатеринбурга. Пожелания и замечания, касающиеся содержания территорий, принимаются через сервисы «Квартальные нашего города» и «Электронная приёмная», - заключают в мэрии.

В случае плохой уборки дворов нужно обращаться в ЖКХ и управляющие компании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Между тем, фирменная грязь Екатеринбурга по-настоящему вошла в его историю. Москвичи и иностранцы ругают уральскую столицу за слякоть и грязные улицы уже на протяжении 200 лет.

Зимой же проблемой горожан традиционно становится гололед. Масштабность проблемы на себе проверили корреспонденты «КП-Екатеринбург» и вышли на тротуары в коньках. Оказалось, что улицы местами вполне способны заменить каток.