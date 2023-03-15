В ней тонули лошади, калоши и поэты: за что 200 лет иностранцы и москвичи ругают екатеринбургскую грязь

В XIX веке улицы города была немощёные и буквально утопали в грязи

Из-за весеннего потепления растаявшие сугробы обнажили весь тот мусор, что скопился в них за зиму на обочинах улиц Екатеринбурга. А ботинки стала пачкать жидкая грязь (пока ее опять не подморозило, - Прим. Ред.) Проблема эта для нашего города старая. Шесть лет назад, например, мэрия даже заказывала ученым из Института промышленной экологии УрО РАН исследование, чтобы понять, откуда берется эта грязь. Но тут впору и к историкам обратиться. Ведь жалобам на грязь уже около 200 лет.

Вот хотя бы посмотрите эту подборку из путевых заметок знаменитых гостей нашего города, которые очень любили хвалить архитектуру города, красоту горожанок, предприимчивость купцов и заводчиков и ругали грязь.

189 ЛЕТ НАЗАД: ЗАСЫПАЛИ УЛИЦЫ ШЛАКОМ

Шел 1834 год. В Санкт-Петербурге на Неве испытали первую цельнометаллическую подводную лодку. В Нижнем Тагиле отец и сын Черепановы построили первый отечественный паровоз. В Екатеринбурге заезжий путешественник, имя которого история не сохранила, осматривает достопримечательности и пишет о них статью в казанский журнал «Заволжский Муравей». Отдельно он останавливается на описании Главного проспекта (современный проспект Ленина. - Прим. ред.)

- Широкий прямой проспект, ведущий к плотине, близ которой расположены горные присутственные места, - пишет путешественник. - От въезда в город до плотины считается 1,5 версты. Проспект по правую сторону вымощен и весьма удобен к проезду, а по левую представляет особенно в ненастное время настоящее грязное болото, несмотря на то, что тут до 1826 года были ветхие дома, помнящие почти основание самого города.

Так проспект Ленина выглядел в XIX веке. Дома красивые, но нет ни асфальта, ни даже мостовой. Брички едут по грязи

Сейчас исследователи вам скажут, что грязь на улицах появляется из-за целого комплекса причин. Тут и асфальт, стирающийся машинами в мелкий порошок, и сажа от котельных, и пыль от стройплощадок, и машины, паркующиеся на черноземе и газонах в которых из-за редкой травы чернозем не задерживается... А в XIX веке причина у грязи в основном была одна – немощеные улицы.

- Мостовых не было примерно до середины 80-х годов XIX века, - объяснил «КП-Екатеринбург» старший научный сотрудник центра экономической истории Института истории и археологии УрО РАН Владимир Микитюк. - Долгое время у нас предпочитали насыпные дороги. С заводов металлургических получали шлак, смешивали его с песком и посыпали этим дороги. Когда подмерзнет это почти не хуже мостовой. Но весной или осенью ездить становилось сложно.

Проблема была и в сложной почве. Сверху мягкая земля, а копнешь глубже - на валуны наткнешься. Из-за них в XIX веке после дождя вода не уходила в землю, а смешивалась с ее верхним слоем, превращаясь в кашу. В конце XIX века в городе стали делать мостовые. Но каменщиков, да и средств на эти работы не хватало. Мостовую сделали лишь в нескольких местах. Поэтому в начале XX века в городе ввели попудный сбор на грузы, которые ехали по железной дороге через Екатеринбург. Эти деньги шли на благоустройство улиц.

174 ГОДА НАЗАД: ТОПИЛИ КАЛОШИ

В 1847 году, когда Эмили Бронте выпустила свой роман «Грозовой перевал», в Екатеринбург пожаловал знаменитый английский архитектор Томас Аткинсон. Он в ту пору загорелся идеей совершить путешествие по Уралу и Сибири, вот и заехал в наш город и заметил, как горожане пытаются решить проблему с грязью.

- Что касается улиц, то хотя они и не мощеные, но содержатся в удовлетворительном состоянии, а для удобства пешеходов выстроены вдоль улиц, по сторонам возвышенные деревянные мостки, - писал Томас Аткинсон в отчете о путешествии.

Век XXI-й. Потеплело и вместе с ручейками талой воды на улицы снова выступила грязь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правда, главную проблему это не решало, о чем двумя годами позже в своих «Заметках на пути из Петербурга в Барнаул» рассказал этнограф Павел Небольсин, прибывший в Екатеринбург. Он, например, рассказал, какой в ту пору была современная улица Вайнера. Ее тогда называли Лягушкой, потому что по вечерам на ней квакали лягушки - они помнили, что когда-то в этом месте было болото.

- Была непролазная грязь <…> Извозчики-обозовики нередко топили в Лягушке своих лошадей, - писал Павел Небольсин. - Хлебный рынок (сейчас там дендропарк на улице 8 Марта. - Прим. ред.) особенно весною представлял собою целое море грязи, и перебраться через него считалось чуть ли не рискованным предприятием. Страшная грязь была и на Главном проспекте, где позже появился дом Н.К. Покровского. При переходе улицы обыватели нередко топили калоши и, чтобы избежать этого, нанимали извозчика для того только, чтобы переехать улицу.

147 ЛЕТ НАЗАД: КОЛЕСА УТОПАЛИ ПО СТУПИЦУ

В 1870 году Рим объявили столицей Италии. В этом же году в Екатеринбурге проездом побывал епископ Никодим (Никита Иванович Казанцев), который написал книгу «Путевые записки епископа Никодима». Он довольно подробно описал город и его жителей. Не забыл рассказать и про то, что творилось здесь на дорогах.

- 1 станция, город Екатеринбург. Переезд 25 верст, но мы ехали три часа, - писал Никодим. - Было три дождя на этом переезде, и в Екатеринбург въехали в сущий ливень. Страшная грязь. Верст за пять перед городом началась насыпь дороги не щебнем, а крупными обломками гранита. Город Екатеринбург богатый и красивый. Есть дома грандиозные и изящные: составили бы украшение и в столице. Улицы широкие, есть хорошие площади. <…> Город стоит на скате к Востоку. Мостовая из кусков белесого гранита, довольно безпокойная: нельзя ехать скоро, толкает.

Шестью годами позже на Урал приехал знаменитый немецкий путешественник и орнитолог Отто Финш. Он рассказал о том, что Екатеринбург - один из лучших сибирских городов, которые он видел. И дома красивые, и церкви прекрасные.

- К сожалению, улицы находятся в ужасном состоянии, в чем мы убедились на следующее утро, - писал Отто Финш. - Это были не просто испорченные мостовые, но все улицы и площади были покрыты сплошной массой грязи. Эта масса походила на асфальт, который, казалось, должен отвердеть с минуты на минуту, но он не твердел, и извозчики развозили своих пассажиров, забрасывая их грязью, в которую колеса уходили по ступицу.

На улице Уктусской без калош в XIX веке тоже сложно было пройти

133 ГОДА НАЗАД: ГРЯЗНО ОКОЛО КАНАВ

Писатель Антон Чехов побывал в Екатеринбурге проездом в 1890 году, когда ехал на Сахалин. Жил он в Американской гостинице. Ее здание и сейчас стоит по адресу ул. Малышева, 68. От города Чехов, к сожалению, остался не в восторге, о чем и написал в мемуарах. Особенно не впечатлили его наши дороги.

- Здешние дрожки - это аляповатая пародия на наши брички. К бричке приделан оборванный верх, вот и все. Ездят не по мостовой, на которой тряско, а около канав, где грязно и, стало быть, мягко, - писал Чехов.

95 ЛЕТ НАЗАД: МАЯКОВСКИЙ ИСПАЧКАЛ НОГИ

В 1928 году выступать в Свердловск приехал поэт Владимир Маяковский. Он провел у нас несколько дней. Успел и погулять по городу. Посмотрев квартиры в только что построенной высотке на Ленина, он так впечатлился ванной комнатой, что написал стих «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру». Заглянул Маяковский и на улицу Вайнера, где находились редакции местных газет. Лягушки там в XX веке уже не квакали. Но утонуть в грязи еще можно было - по улице прокладывали водопровод, из-за чего она была изрыта траншеями. Поэт всю обувь перепачкал.

Синоптики отмечают, что обычно таяние снега на Урале продолжается до середины апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Как долго в Екатеринбурге и Свердловской области будет таять снег?

- Обычно таяние снега у нас продолжается до середины апреля, - отмечает Галина Шепоренко, главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС». - Практически полностью сходит снег в южных районах к концу первой декады, а в северных районах до конца апреля будет лежать. Сказать, как в этом году будет, пока сложно. Хотя всплески тепла значительные. У нас температура превышает норму на 3-5 градусов, и оттепели существенные. Но температура воздуха в ночные часы все равно отрицательная, поэтому полного схода снега в ближайшее время не произойдет. Возвраты холодов все равно будут.

Когда субботники?

Хорошая новость – вся грязь и мусор, что накопились в сугробах за зиму, скоро исчезнут с наших улиц. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил провести субботники в городах региона. Они пройдут с 1 по 30 апреля.

- Главам муниципалитетов поручено организовать и провести работы по санитарной очистке территорий городов и иных населенных пунктов, в том числе по вывозу собранного мусора с территорий общего пользования на объекты размещения твердых коммунальных отходов, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.