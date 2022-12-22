Вместо катка тротуары: журналист «Комсомолки» прокатился на коньках по улицам Екатеринбурга

Улицы Екатеринбурга подошли для катания на коньках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Резкие перепады температуры стали следствием того, что улицы Екатеринбурга превратились в самый настоящий каток. В начале недели столбик термометра поднимался до +1, а уже в среду ударили морозы до -20. Вот и получилось, что сначала пешеходы хлюпали по лужам, а теперь катаются, словно на коньках.

Впрочем, почему словно? Журналистка «Комсомолки» надела коньки и поехала покорять центральные улицы города. К слову, Виктория у нас кандидат в мастера спорта по фигурному катанию, поэтому во время эксперимента никто из прохожих и журналистов не пострадал.

На коньках удалось прокатиться по центру Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В центре Екатеринбурга тротуары напоминают ледовое побоище не везде, а только на узких улочках. Например, на улице Клары Цеткин в сторону Храма-на-Крови тротуары и даже лестницы соответствуют всем нормам ледового стадиона. Ехать на коньках, особенно если улица спускается вниз, быстро, легко и весело, - рассказывает Виктория. - Подниматься и спускаться по лестнице не так просто, как кажется. Можно упасть, поэтому повторять не рекомендуется.

При взгляде на корреспондента в коньках у парня с девушкой вслух вырвался вопрос: «А что, так можно было?».

- Удивляет, что после снегопада коммунальщики очистили снег до льда и утоптанного скользкого снега, и так и оставили. Чтобы не упасть, приходится идти черепашьими шагами. Действительно страшно упасть и переломать себе все перед Новым годом, - делится мнением одна из горожанок.

Лед на некоторых улицах замерз толстым слоем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самое сердце Екатеринбурга, начиная от ТЮЗа и заканчивая всей Плотинкой, Площадью 1905 года и улицей Малышева для спокойной и безопасной ходьбы доступна. Дороги и тротуары посыпаны противогололедной смесью.

Но, чуть за центральными улицами история повторяется. Улицы Луначарского и Мамина-Сибиряка недалеко от Харитоновского парка отлично подходят для катания на коньках. Пешеходы на Луначарского сторонятся центра тротуара, предпочитая ходить ближе к проезжей части, потому что там больше снега, а не льда. Интересно, что возле магазинов и домов из-за водосточных труб слой льда толще и больше. К некоторым магазинам подойти без коньков будет трудно.

Местами дороги засыпаны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наш эксперимент удался, но коньки придется точить.

А ведь это только первый резкий перепад температуры. В выходные, 24 и 25 декабря погода вновь потеплеет до нуля градусов. А к понедельнику снова минус. Температура ожидается до -6, сообщают синоптики. Справятся ли коммунальщики в этот раз?