Коммунальщики рассказали, на что тратят деньги, собранные с уральцев за вывоз мусора

Показываем, как проходит сбор и разделение мусора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммунальщики Екатеринбурга рассказали, на что тратят деньги, собранные с уральцев за вывоз мусора. В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства на мусоросортировочном комплексе (МСК) «Широкореченский» показали, как осуществляется сбор и обработка твердых коммунальных отходов.

Мусор проходит несколько этапов обработки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый день сюда, на окраину Екатеринбурга, приезжают 100 мусоровозов и выгружают твердые коммунальные отходы, собранные из оранжевых сеток и специальных контейнеров для раздельного сбора мусора. Перед тем, как попасть на полигон или на переработку, отходы проходят несколько этапов сортировки.

Обработанное сырье закупают частные компании для переработки Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Внутри сортировочного комплекса мусор проходит несколько линий обработки. Его разделяют на фракции, - рассказывает начальник мусоросортировочного комплекса «Широкореченский» Игорь Брусницын. - На переработку уходят пленка, пластик, цветной металл, стекло, макулатура и полиэтилен. Все, что не подходит для переработки, увозится на полигон для захоронения.

Директор ЕМУП «Спецавтобаза» (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, - Прим. Ред.) Наталья Зубова рассказала, на что тратятся деньги, собранные с уральцев за вывоз мусора.

Наталья Зубова пояснила, на что тратятся деньги от продажи сырья и собранные с уральцев средства за вывоз мусора Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Эти средства уходят на обеспечение полигонов, рекультивацию и мониторинг до момента полной утилизации объектов. Содержание полигонов очень дорого обходится. Но, чем больше мусора будет уходить на переработку, тем меньше средств будет тратиться на полигоны. Также деньги идут на оплату мусоросортировочного комплекса, транспортировку твердых коммунальных отходов, на начисление и доставку квитанций и обработку твердых коммунальных отходов, - перечисляет Наталья Зубова.

Обеспечение полигонов дорого обходится мусоросортировочным комплексам Фото: Алексей БУЛАТОВ

По ее словам, заработная плата сортировщиков, работающих на комплексе, зависит от количества килограмм мусора, обработанных за день. В среднем они получают от 25 до 40 тысяч рублей.

Наталья Зубова также отметила, что оплата услуг полигона и обеспечение МСК осуществляются на средства, полученные от закупок отсортированных для переработки отходов.

- Его закупают в основном частные компании, работающие с вторсырьем, например, компании по производству шин или коммунальных труб, - добавляет Наталья Зубова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительнице Екатеринбурга увеличили плату за мусор в 13 раз. Горожане приходят в шок от квитанций за февраль (подробнее)

В Екатеринбурге на 30% контейнерных площадок разделяют мусор. Горожан приучают к цивилизованной утилизации отходов (подробнее)