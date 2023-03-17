В Екатеринбурге на 30% контейнерных площадок разделяют мусор

Количество оборудованных мест накопления мусора увеличилось на 20% с начала 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 30% контейнерных площадок по состоянию на март 2023 года оборудованы функцией раздельного сбора отходов. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила директор Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия (ЕМУП) «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

- Если 1 января 2023 года в Екатеринбурге было 9% мест накопления мусора с функцией раздельного сбора отходов, то на сегодняшний момент их уже 30%. Это говорит о том, что за первый квартал были достигнуты очень высокие показатели, - отметила Наталья Зубова.

Напомним, 16 февраля председатель комитета по экологии администрации города Артур Зиганшин сообщил на брифинге о том, что Екатеринбург технически не готов к раздельному сбору мусора.

- Зачастую контейнерные площадки не обладают техническими характеристиками для раздельного сбора мусора. В Екатеринбурге и области мало предприятий, которые готовы извлекать полезные фракции и производить какую-то продукцию, - заявил Зингашин.

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