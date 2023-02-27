Жительнице Екатеринбурга увеличили плату за мусор в 13 раз

Вывоз мусора для многих горожан стал дороже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительнице Екатеринбурга начислили огромную сумму за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов. Еще в январе за эту услугу собственница стандартной двухкомнатной квартиры в доме №55 по улице Советская с двумя прописанными жильцами платила около 250 рублей, долгов у нее было. За февраль в квитанции указана сумма в 3 305 рублей 76 копеек. Женщина от увиденной суммы пришла в негодование. При этом, практически в два раза выросла общая стоимость жилищных и коммунальных услуг: с 5 000 рублей в декабре до 9 400 рублей. Об этом Виктория рассказала «КП-Екатеринбург».

РОСТ НЕ 9%, А В ДВА РАЗА

- Нам обещали повышение в районе 9%. Это федеральная цифра. Но местные власти внесли свои невеселые коррективы: сначала подняли плату за капремонт на 41%, а потом перевели всех потребителей на одноставочный тариф. Теперь вот начались «сюрпризы» по итогам февраля, - жалуются горожане в редакцию «КП-Екатеринбург».

Сбором, вывозом и утилизацией мусора в Екатеринбурге занимается ЕМУП «Спецавтобаза». Но в данном случае собственнице квартиры по улице Советской посоветовали обращаться напрямую в управляющую компанию.

- Дом по адресу улица Советская, 55 не находится на прямом договоре с ЕМУП «Спецавтобаза». В квитанции указано, что исполнитель услуг – ООО «УЖК»Урал-СТ». Именно она производит начисления за вывоз твердых коммунальных отходов в этом доме, поэтому по вопросам некорректных начислений и перерасчётов рекомендуем обращаться туда, - разъясняют «КП-Екатеринбург» на предприятии.

В самой управляющей компании ситуацию никак не прояснили – дозвониться до коммунальщиков практически нереально. Зато ситуацию с высокими начислениями за мусор «КП-Екатеринбург» прояснила эксперт по вопросам ЖКХ, управляющая домом ТСЖ «Прогресс» Оксана Курбатова.

За мусор придется заплатить больше трех тысяч. Фото: представленно "КП-Екатеринбург" собственником квартиры

- В Росреестре сказали управляющим организациям запросить все сверки по жильцам, и все стали наводить в базах порядок в феврале. Видимо, управляющая компания узнала, что в квартире проживает не два, а три человека, и, скорее всего, они просто задним числом сделали перерасчет, - объясняет Оксана Курбатова. – Теперь по конкретным цифрам в этой квитанции. Здесь указано, что за месяц насчитали 370 рублей. Норматив на человека составляет 0,213, в квитанции указано 0,6, то есть это за троих.

«ЗОЛОТОЕ» ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Ранее жители Екатеринбурга жаловались на резкий рост платы по тарифу за капитальный ремонт. Ставка выросла сразу на 41%. Региональные власти объяснили ситуацию удорожанием строительных материалов.

Также свердловчане недовольны автоматическим переводом всех собственников на одноставочный тариф за электроэнергию.

- В прошлом году дневной тариф стоил около 5,16 рубля, а ночной – чуть больше 2 рублей. Допустим, год назад я потребляла сто киловатт по одному тарифу, и сто – по другому тарифу. Сейчас первый тариф стал 5,15 рубля, то есть остался почти таким же, а второй стал тоже стоить 5,15 рубля. Начисления за электроэнергию у людей выросли на 40%, - говорит Оксана Курбатова.

По словам председателя ТСЖ за один месяц за дом она заплатила за электричество 204 тысячи рублей, а в этом году – 286 тысяч рублей. Поэтому, когда власть говорит, что цены поднялись не сильно, это неправильно, считает Оксана Курбатова.