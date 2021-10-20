Крупнейшую свалку Екатеринбурга превратят в зеленый холм

Широкореченский полигон превратят в холм, засеянный травой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Широкореченский полигон на окраине Екатеринбурга, который на протяжении полувека был главной городской свалкой, превратят в холм, засеянный травой, чтобы снизить негативное влияние на окружающую среду.
Свалка действовала на протяжении полувека
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Сначала будет сформировано тело полигона, наберем защитным экраном, после чего негативное влияние на окружающую среду снизится. На месте, где размещены 6 миллионов кубометров бесформенных масс появится зленный холм, - рассказывает заместитель генерального директора «Геос» Роман Крутов, компания которого и занимается рекультивацией полигона.
За несколько десятилетий здесь скопилось больше 6 миллионов кубометров бесформенных масс
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Скопившиеся на полигоне газы откачают, после появления защитного экрана они перестанут скапливаться.
Работы по рекультивации завершат в 2023 году
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Генподрядчик намерен завершить все работы в 2023 году. Позже холм могут засадить деревьями, либо оборудовать горнолыжный спуск. Пока ни один из проектов не выбран в качестве приоритетного.
На полигоне вовсю работает техника
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Рекультивация Широкореченского полигона обойдется в 490 миллионов рублей. Объект появился в 1965 году и действовал 50 лет до 2015 года. В том же году он был официально закрыт.
Крупнейший мусорный полигон Екатеринбурга закрыли 6 лет назад
Фото: Алексей БУЛАТОВ