Евгений Ройзман* останется в изоляторе за репост во «ВКонтакте»

В четверг, 16 марта, экс-мэра Екатеринбурга арестовали на 14 суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй раз за два дня в Екатеринбурге служители Фемиды разбираются в деле экс-мэра города Евгения Ройзмана*. В четверг, 16 марта, в Ленинском районном суде ему назначили 14 суток ареста по административной статье 20.3 КоАП.

Причиной тому стал репост видео экстремистской организации ФБК** появившийся в одной из групп социальной сети «ВКонтакте», которую сторона обвинения связывает с Евгением Ройзманом*.

Сам экс-мэр Екатеринбурга на суде пояснил, что никогда не пользовался «ВКонтакте» и не был зарегистрирован в ней. Сегодня, 17 марта, представитель Евгения Ройзмана* подал апелляционную жалобу на его арест. Ее рассмотрение в Свердловском областном суде началось в 15.00.

- Считаем решение Ленинского районного суда необоснованным и незаконным. Нельзя сделать репост во «ВКонтакте», если у тебя нет личной страницы, - сказал адвокат Владислав Идамжапов. - Это технически невозможно. Суд первой инстанции не учел тот факт, что Ройзман* никогда не был зарегистрирован в данной социальной сети.

В итоге областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

** экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ; признан иностранным агентом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евгения Ройзмана* арестовали на 14 суток

В Ленинском суде Екатеринбурга огласили решение по новому делу экс-мэра (Подробнее)

Областной суд рассмотрит апелляцию на арест Ройзмана* за репост

Бывший мэр получил 14 суток за распространение видео ФБК** (Подробнее)