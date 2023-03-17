Областной суд рассмотрит апелляцию на арест Ройзмана* за репост

Апелляцию рассмотрят 17 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Евгения Ройзмана* в 15:00 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Бывший мэр получил 14 суток за распространение видео ФБК**.

- Считаем решение Ленинского районного суда необоснованным и незаконным. Нельзя сделать репост во «ВКонтакте», если у тебя нет личной страницы. Это технически невозможно. Суд первой инстанции не учел тот факт, что Ройзман* никогда не был зарегистрирован в данной социальной сети. Евгений Вадимович* не будет участвовать в заседании, так как в кодексе об административных правонарушениях это не предусмотрено, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Владислав Идамжапов.

Ранее Ройзман* вину в правонарушении не признал.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

** экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ; признан иностранным агентом.