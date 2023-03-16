Сейчас оппозиционер находится под следствием по уголовному делу о дискредитации армии РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники полиции нагрянули в квартиру бывшего мэра Евгения Ройзмана*. По словам адвоката Владислава Идамжапова, оппозиционера подозревают в репосте записи ФБК**. Ожидается, что административный материал будет рассмотрен в Ленинском суде 16 марта.

- Мы сразу подчеркиваем, что Евгений Вадимович* абсолютно не причастен к этому. Якобы он сделал репост во «ВКонтакте». Вероятно, это просто ошибка. Евгений Вадимович* никогда не пользовался лично данной социальной сетью. Полиция даже не разобралась, - пояснил «КП-Екатеринбург» Владислав Идамжапов.

Напомним, что сейчас экс-председатель городской думы* находится под следствием по уголовному делу о дискредитации армии РФ. 24 августа 2022 года в его квартире, фонде и гараже прошли обыски. Полиция Москвы завела уголовное дело по статье 280.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».

До суда Ройзману* избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запрещено пользоваться Интернетом, а также получать корреспонденцию. При этом Ройзман* не ограничен в передвижениях. Стоит также добавить, что свердловский Главк полиции выиграл суд против Ройзмана*. ГУ МВД региона добилась компенсации за несанкционированный митинг в январе 2021 года, чтобы покрыть расходы на сверхурочные для сотрудников.

* признан иностранным агентом.

** экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ; признан иностранным агентом.