«Автомобилист» проиграл «Металлургу» в овертайме и покинул розыгрыш кубка Гагарина

Команда из Екатеринбурга не смогла пробиться в четвертьфинал кубка Гагарина. Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Хоккейный клуб «Автомобилист» все-таки не сумел дожать магнитогорский «Металлург» в седьмой игре серии и не пробился в четвертьфинал плей-офф кубка Гагарина. Встреча, проходившая в КРК «Уралец», завершилась в овертайме со счетом 3:4.
Хозяева площадки начали встречу не очень уверенно, а на шестой минуте и вовсе заработали удаление за нарушение численного состава. «Сталевары» быстро воспользовались ошибкой соперника, нападающий Никита Коростелев забросил шайбу всего через 13 секунд после отправления игрока уральцев в штрафной бокс.
В конце первого периода «шоферы» получили возможность сравнять счет, Анатолий Голышев сумел заработать буллит, однако Георгий Белоусов не смог его реализовать.
Встреча, проходившая в КРК «Уралец», завершилась со счетом 3:4. Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
В начале второго игрового отрезка защитник Ник Эберт вернул «Автомобилист» в игру: он забил гол с передачи того же Георгия Белоусова. На 32 минуте игроки из Екатеринбурга грамотно разыграли большинство, и взятием ворот отметился уже капитан Сергей Широков.
На 42 минуте форвард Алексей Макеев также воспользовался численным преимуществом и не оставил шансов Эдварду Паскуале. Гости внесли интригу в конце третьего периода, сумев сравнять счет усилиями Дениса Зернова, который забросил в большинстве, и Егора Яковлева.
В овертайме более удачливыми все же оказались южноуральцы, шайба Николая Голдобина на 69 минуте стала решающей.
Счет в серии 4:3. «Шоферы» завершают свой сезон, ну а «Магнитка» идет дальше. Теперь «сталеварам» предстоят очень непростые матчи с омским «Авангардом».
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