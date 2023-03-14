«Автомобилист» проиграл «Металлургу» в овертайме и покинул розыгрыш кубка Гагарина

Команда из Екатеринбурга не смогла пробиться в четвертьфинал кубка Гагарина. Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Автомобилист» все-таки не сумел дожать магнитогорский «Металлург» в седьмой игре серии и не пробился в четвертьфинал плей-офф кубка Гагарина. Встреча, проходившая в КРК «Уралец», завершилась в овертайме со счетом 3:4.

Хозяева площадки начали встречу не очень уверенно, а на шестой минуте и вовсе заработали удаление за нарушение численного состава. «Сталевары» быстро воспользовались ошибкой соперника, нападающий Никита Коростелев забросил шайбу всего через 13 секунд после отправления игрока уральцев в штрафной бокс.

В конце первого периода «шоферы» получили возможность сравнять счет, Анатолий Голышев сумел заработать буллит, однако Георгий Белоусов не смог его реализовать.

Встреча, проходившая в КРК «Уралец», завершилась со счетом 3:4. Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

В начале второго игрового отрезка защитник Ник Эберт вернул «Автомобилист» в игру: он забил гол с передачи того же Георгия Белоусова. На 32 минуте игроки из Екатеринбурга грамотно разыграли большинство, и взятием ворот отметился уже капитан Сергей Широков.

На 42 минуте форвард Алексей Макеев также воспользовался численным преимуществом и не оставил шансов Эдварду Паскуале. Гости внесли интригу в конце третьего периода, сумев сравнять счет усилиями Дениса Зернова, который забросил в большинстве, и Егора Яковлева.

В овертайме более удачливыми все же оказались южноуральцы, шайба Николая Голдобина на 69 минуте стала решающей.

Счет в серии 4:3. «Шоферы» завершают свой сезон, ну а «Магнитка» идет дальше. Теперь «сталеварам» предстоят очень непростые матчи с омским «Авангардом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Будем бороться за победу на «Востоке»: в хоккейном клубе «Автомобилист» рассказали о планах на сезон. В хоккейном клубе «Автомобилист» раскрыли главные задачи в новом сезоне (Подробнее)

«Автомобилист» на выезде разгромно уступил магнитогорскому «Металлургу». «Шоферы» упустили шансы выйти в четвертьфинал кубка Гагарина уже сегодня (Подробнее)