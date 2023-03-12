Матч прошел 12 марта. Фото: ХК "Автомобилист"

Хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде разгромно уступил магнитогорскому «Металлургу» и упустил шанс выйти сегодня в четвертьфинал кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев площадки.

«Сталевары» открыли счет уже на 16 секунде первого периода, «шоферы» ответили на это через три минуты точным броском Ника Эберта в большинстве. Позже у магнитогорцев голы на свой счет записали Семен Кошелев, Григорий Дронов и Денис Зернов, а Павел Акользин и вовсе оформил хет-трик.

В составе екатеринбуржцев также отличились Сергей Широков и Кертис Волк. Теперь счет в серии до четырех побед 3:3. Победителю этой пары, который определится 14 марта в уральской столице, предстоит сыграть в следующем раунде с омским «Авангардом».