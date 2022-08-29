«Будем бороться за победу на «Востоке»: в хоккейном клубе «Автомобилист» рассказали о планах на сезон

Несмотря на провальный прошлый год, екатеринбуржцы планируют забрать главный трофей КХЛ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга уже 2 сентября проведет первый матч в рамках Континентальной Хоккейной Лиги. Прошлый год для подопечных Николая Заварухина можно считать провальным: из-за пандемии и зимних олимпийских игр игроки провели усеченный сезон и не смогли попасть в плей-офф для розыгрыша кубка Гагарина.

Накануне «Автомобилист» провел пресс-конференцию, посвященную минувшему межсезонью, планам на игровой сезон, а также обновленному составу команды.

САМЫЙ ДЛИННЫЙ СЕЗОН В ИСТОРИИ КХЛ

- В этом году команде предстоит провести 68 игр во время регулярного сезона, график достаточно плотный: только в сентябре нас ожидает 12 игр, будем играть практически через день, это точно будет определенное испытание для игроков, однако мы подходим к предстоящим матчам в оптимальной форме, - рассказывает главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин.

По его словам, для усиления состава будут использоваться игроки из МХЛ и ВХЛ, это необходимо для того, чтобы понимать, кто как справляется с текущими нагрузками, в крайнем случае в составе будет проводиться ротация.

Для усиления состава будут использоваться игроки из МХЛ и ВХЛ Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Для понимания: мы стараемся задействовать максимальное количество игроков системы «Автомобилиста», чтобы быть независимыми от спортсменов, которые приезжают к нам из других стран. Все мы понимаем, что ситуация с легионерами достаточно непростая.

ТРАНСФЕРНАЯ КАМПАНИЯ И СУДЬБА ЛЕГИОНЕРОВ В СОСТАВЕ

- В этом сезоне к нам пришло несколько новых игроков, одно из заметных приобретений: это подписание олимпийского чемпиона Сергея Широкова, скажу сразу, что переговоры длились долго, только в мае мы договорились о двухлетнем контракте, мы этим довольны, так как Сергей может зарядить коллег как на льду, так и в раздевалке, - рассказывает директор клуба Максима Рябков.

Кстати, именно Сергея Широкова игроки выбрали капитаном, ассистировать ему будут Никита Трямкин, Анатолий Голышев и Патрис Кормье. При этом в системе клуба вынуждены признать, что им не хватает нападающих, один из лидеров команды Алексей Макеев в межсезонье получил травму и не сможет выйти на лед в течение полугода.

К команде присоединился 28-летний американский защитник Ник Эберт, которое долгое время был в шорт-листе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Жаль, что были вынуждены расторгнуть контракт три финских легионера, при этом права на территории КХЛ на них закреплены за «Автомобилистом», они продолжат карьеру в Швейцарии и Финляндии, но мы готовы вести диалог, чтобы заключить с ними соглашения, - добавил Максим Рябков.

Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек и Патрис Кормье, которые уже играли за «Автомобилист» в прошлом сезоне останутся в системе и на следующий год. Также присоединился 28-летний американский защитник Ник Эберт, которое долгое время был в шорт-листе.

ПРОЩАЛЬНЫЙ МАТЧ ПАВЛА ДАЦЮКА

Одним из главных тем для уральских хоккейных фанатов является прощальный матч Павла Дацюка, который вернулся в Екатеринбург в три года назад и недавно объявил о завершении карьеры игрока.

В этом году команде предстоит провести 68 игр во время регулярного сезона Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Павел пока не выступал с официальным заявлением о прощальном матче, этот вопрос остается открытым, при этом заметим, что он практически каждый день появляется в КРК «Уралец», он занимается развитием молодых игроков, основных талантов системы, которые могут пополнить основной состав команды, - сообщил директор «Автомобилиста».

ЗАДАЧА НА НОВЫЙ СЕЗОН

- Несмотря на то, что прошлый сезон мы провели неудачно, мы проанализировали свои ошибки и точечно постарались решать все наши проблемы. Николай Николаевич тщательно подбирал специалистов под себя, проведена ротация состава, надеюсь, это поможет добиваться наивысших результатов, - добавил Максим Рябков.

По словам главного тренера, задача-максимум в новом сезоне – это победа в Восточной конференции Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам главного тренера, задача-максимум в новом сезоне – это победа в Восточной конференции, плюс борьба в плей-офф за главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина.

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