Любовь, глинтвейн и танцы под Аллегрову: оригинальные способы согреться в 30-градусные морозы

Многим помогают согреться объятия близких и зажигательные танцы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Урал пришли самые настоящие трескучие морозы. На севере области столбик термометра опускается до -30 градусов. В такие морозу так и хочется сидеть дома, укутавшись пледом, пить любимый напиток, смотреть любимый фильм или читать любимую книгу.
И пока на окнах морозы рисуют красочные узоры, а жители региона поспешно кутаются в самые теплые шарфы и заваривают горячее какао, «КП-Екатеринбург» решила прогуляться по улицам города и разузнать, что еще помогает уральцам согреваться в эту зимнюю пору.
- Что лучше всего помогает вам согреться?
- Мех натуральный. Теплое пальто или шуба.
- Объятья, любовь и поддержка близких людей, когда тебя понимают и в тебя верят –это самое лучшее согревающее средство. Очень кофе любою. А еще мы с подругой птичек в парке подкармливаем. От добрых дел тепло на душе.
- Мне помогает согреться печка у меня дома, а на улице, конечно же, шарф.
- Когда по улице иду, если замерзну, в магазин захожу погреться. А так, прогулки – наше все. Такая погода зачудительная!
- Батарея! А когда я выхожу на улицу, сразу замерзаю, и потом мне становится тепло от этого.
- Холодными зимними днями помогают прогулки с детьми, игры с ними в прятки, догонялки и обязательно валяние в снегу.
А как ароматно пухнут глинтвейн и какао!
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Из горячительных напитков что больше всего помогает?
- Кофе с бальзамом безалкогольным, а можно и с алкогольным. (Улыбается).
- Зеленый чай.
- Какао. Его мы с мамой сами готовим.
- Дагестанский коньяк.
- Горячий шоколад с молоком.
- Безалкогольный глинтвейн. Его я обычно покупаю в кофейне.
- Обычный черный чай с сахаром – самое классное!
Что может быть веселее танцев под Аллегрову
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Танцуя под какую песню, вы точно согреетесь?
- «Черные глаза» (Улыбается). Песня про меня, между прочим.
- Я под все песни танцую, когда не сильно трезвый и не сильно пьяный (Смеется).
- Любые современные песни, например, творчество Slava Marlow.
- «С Днем Рождения» Ирины Аллегровой. Вот под нее можно чисто для себя потанцевать.
- Мы с семьей очень любим Niletto, у него много зажигательных песен. А под «Калинку-малинку» и я, и мои дочки все время танцуем. (Улыбается).
Нет ничего лучше, чем укутаться пледом и смотреть «Гарри Поттера»
- Фильм или книга, от которого на душе тепло?
- Очень нравятся рассказы Чехова. Сейчас вот дочка принесла мне детские сказки Пушкина. Заново учу стихи, которые знала в школьные годы.
- Сейчас читаю «И снег ложится на старые ступени». Очень хорошая книга.
- Мне очень нравится роман «Мастер и Маргарита» Булгакова. Его могу перечитывать бесконечно.
- «Гарри Поттер»! Это мои любимые новогодние фильм и книга.
- Люблю советские фильмы, особенно «С легким паром!».
- От книги «Анна Каренина» и фильма «Стажер» тепло на душе.
- «Гринч – похититель Рождества».
- Сборник историй «Куриный бульон для души».
Особенно согревают носки, которые вязала мама
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Какая любимая теплая вещь в гардеробе?
- Теплые носочки, еще те, которые мне мама вязала.
- Все любимые, которые ношу. А больше всего шуба!
- Свитер из ангорской шерсти, такой теплый, мягкий и приятненький.
- Шапка – всему голова.
- Дубленка – самая теплая вещь.
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