Любовь, глинтвейн и танцы под Аллегрову: оригинальные способы согреться в 30-градусные морозы

Многим помогают согреться объятия близких и зажигательные танцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урал пришли самые настоящие трескучие морозы. На севере области столбик термометра опускается до -30 градусов. В такие морозу так и хочется сидеть дома, укутавшись пледом, пить любимый напиток, смотреть любимый фильм или читать любимую книгу.

И пока на окнах морозы рисуют красочные узоры, а жители региона поспешно кутаются в самые теплые шарфы и заваривают горячее какао, «КП-Екатеринбург» решила прогуляться по улицам города и разузнать, что еще помогает уральцам согреваться в эту зимнюю пору.

- Что лучше всего помогает вам согреться?

- Мех натуральный. Теплое пальто или шуба.

- Объятья, любовь и поддержка близких людей, когда тебя понимают и в тебя верят –это самое лучшее согревающее средство. Очень кофе любою. А еще мы с подругой птичек в парке подкармливаем. От добрых дел тепло на душе.

- Мне помогает согреться печка у меня дома, а на улице, конечно же, шарф.

- Когда по улице иду, если замерзну, в магазин захожу погреться. А так, прогулки – наше все. Такая погода зачудительная!

- Батарея! А когда я выхожу на улицу, сразу замерзаю, и потом мне становится тепло от этого.

- Холодными зимними днями помогают прогулки с детьми, игры с ними в прятки, догонялки и обязательно валяние в снегу.

А как ароматно пухнут глинтвейн и какао! Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Из горячительных напитков что больше всего помогает?

- Кофе с бальзамом безалкогольным, а можно и с алкогольным. (Улыбается).

- Зеленый чай.

- Какао. Его мы с мамой сами готовим.

- Дагестанский коньяк.

- Горячий шоколад с молоком.

- Безалкогольный глинтвейн. Его я обычно покупаю в кофейне.

- Обычный черный чай с сахаром – самое классное!

Что может быть веселее танцев под Аллегрову Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Танцуя под какую песню, вы точно согреетесь?

- «Черные глаза» (Улыбается). Песня про меня, между прочим.

- Я под все песни танцую, когда не сильно трезвый и не сильно пьяный (Смеется).

- Любые современные песни, например, творчество Slava Marlow.

- «С Днем Рождения» Ирины Аллегровой. Вот под нее можно чисто для себя потанцевать.

- Мы с семьей очень любим Niletto, у него много зажигательных песен. А под «Калинку-малинку» и я, и мои дочки все время танцуем. (Улыбается).

Нет ничего лучше, чем укутаться пледом и смотреть «Гарри Поттера»

- Фильм или книга, от которого на душе тепло?

- Очень нравятся рассказы Чехова. Сейчас вот дочка принесла мне детские сказки Пушкина. Заново учу стихи, которые знала в школьные годы.

- Сейчас читаю «И снег ложится на старые ступени». Очень хорошая книга.

- Мне очень нравится роман «Мастер и Маргарита» Булгакова. Его могу перечитывать бесконечно.

- «Гарри Поттер»! Это мои любимые новогодние фильм и книга.

- Люблю советские фильмы, особенно «С легким паром!».

- От книги «Анна Каренина» и фильма «Стажер» тепло на душе.

- «Гринч – похититель Рождества».

- Сборник историй «Куриный бульон для души».

Особенно согревают носки, которые вязала мама Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Какая любимая теплая вещь в гардеробе?

- Теплые носочки, еще те, которые мне мама вязала.

- Все любимые, которые ношу. А больше всего шуба!

- Свитер из ангорской шерсти, такой теплый, мягкий и приятненький.

- Шапка – всему голова.

- Дубленка – самая теплая вещь.

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