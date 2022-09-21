«Душнила – это час пик в автобусе»: уральцы дали определения словам из молодежного сленга

Мы спросили у разных поколений, как они понимают молодежный сленг Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кринж, краш, сюр и флексить – для вас это может быть просто набор звуков, но для современных подростков обычный язык общения. За последние несколько лет в молодежном сленге появилось настолько много новых слов, что Министерство образования даже решило выпустить словарь молодежной лексики, который поможет родителям и педагогам лучше понимать своих детей.

А пока «КП-Екатеринбург» решила пройтись по улицам города и проверить, хорошо ли уральцы знают язык современных подростков.

«РЯДОМ С ДУШНИЛОЙ ХОЧЕТСЯ ФОРТОЧКУ ОТКРЫТЬ»

Мы выбрали десять наиболее популярных слов и выражений, которые сейчас активно использует молодежь, и спросили у уральцев, что они означают. Вот список этих слов:

1. Вайб – (от английского vibe – вибрация), чувство атмосферы вокруг чего-либо, общее настроение

2. Сюр – (сокращенно от сюрреализм), абсурд, нечто нереальное

3. Кринж – (от англ. cringe – съеживаться), испанский стыд

4. Душнила – зануда, человек, который постоянно умничает

Большинство представителей молодого поколения легко могут объяснить слова из современного сленга Фото: Алексей БУЛАТОВ

5. Краш – (от англ. crush on – влюбляться в), человек, который сильно нравится, безответная любовь

6. «Ауф!» – выражение восхищения, равносильное «Ого!», «Вау!»

7. Флексить – (от англ. Flexible – гибкий), танцевать, веселиться

8. Чиллить – (от англ. chill — расслабляться), отдыхать

9. Шипперить – (от англ. relationship – отношения), сводить, хотеть, чтобы какие-то люди встречались

Многие млолодые знают лишь часть современных слов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В опросе приняли участие как представители старшего поколения, так и молодые люди.

Большая часть молодежи умеет правильно объяснять новомодные слова и выражения и даже подбирает к ним свои ассоциации:

- Душнила – это занудный человек, рядом с которым форточку открыть хочется, понимаете?

- «Ауф!» кричат мальчики, когда едут на крутой тачке. Это же из песни: «Все мои волки делают «Ауф!»

- Краш – это человек, в которого ты настолько сильно влюбился, что аж головой поехал

- Если очень сильно подумать и углубиться в этимологию, то «сюр» можно перевести как что-то нереальное, абсурдное

Однако некоторые молодые люди все же не разбираются, что такое «сюр», «флексить» и в каких случаях говорят «кринж» и «Ауф!»

Некоторые молодые люди все же не используют в лексике новомодные слова Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НА ЛАЙТЕ, НА ЧИЛЛЕ, НА РАССЛАБОНЕ»

А вот среди ответов взрослого поколения есть любопытные и даже забавные:

- Вайб – это что-то вроде маленькой истории или дым сигарет

- Сюр – слово на три буквы, напоминает значение другого слова на три буквы

- Душнила – это же час-пик в автобусе!

- Душнила – это, наверное, одеколон

У поколения взрослых свои ассоциации с новомодными словами Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Краш – это, когда все пропало

- Песенка есть такая: «Ты мой краш…»

- Чиллить – это отдыхать, расслабляться. На лайте, на чилле, на расслабоне, -сейчас модные такие фразочки

- Шипперить – это, наверное, что-то неприятное, учитывая, что sheep – это овца по-английски

- Молодые с нами эти слова не утверждали, вот мы и не знаем, - смеется взрослое поколение.

«Молодые с нами эти слова не утверждали, вот мы и не знаем», - смеется взрослое поколение Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Руководитель сектора образовательных программ НЦПТИ Сергей Венцель:

- У всех поколений в речи можно найти определенные слова и термины, которые употребляют преимущественно представители конкретных возрастных категорий. В любом языке периодически появляются новые слова, как заимствованные из других языков, так и изобретенные. Для молодежи этот процесс более характерен. Ей свойственно выделять себя на фоне других.

О СЛОВАРЕ*

Словарь молодежной лексики был разработал Национальным центром информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет (НЦПТИ), подведомственным Министерством образования и науки. В него будет входить более 140 молодежных терминов.

Министерство образования выпустит молодежной лексики, который поможет родителям и педагогам лучше понимать своих детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы разработали словарь как составную часть курса, который поможет родителям и педагогам находить общий язык с детьми и устанавливать с ними доверительные отношения. Зная молодежный сленг, родители и педагоги смогут понимать, подвергся ли опасному влиянию ребенок. Ведь, например, если он попадает под влияние террористов и экстремистов, его речь тоже может меняться, пополняться определенными терминами. И, наоборот, некоторые особо впечатлительные родители считают, что если в речи ребенка появились непонятные слова, то это повод бить тревогу. Данный словарь помогает им понять: возможно, это просто термин из компьютерной игры или молодежный сленг, - поясняет руководитель сектора образовательных программ НЦПТИ Сергей Венцель.

Словарь создали еще в прошлом году, но полноформатная версия будет загружена на ресурсы НЦПТИ уже на следующей неделе.

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