«Чай с имбирем и медом и песня Мити Фомина»: уральцы поделились быстрыми способами поднять себе настроение

Некоторые ответы точно заставят вас улыбнуться Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП-Екатеринбург» решила прогуляться по улицам города и узнать, что поднимает уральцам настроение. Они рассказали, какие фильмы, книги, песни, и слова близких могут заставить их улыбнуться. Некоторые ответы нас удивили и рассмешили.

Что вам быстрее всего может поднять настроение?

У кого-то на этот вопрос был краткий четкий ответ: вкусная еда, музыка, встреча с хорошими друзьями, отдых на природе, кружка горячего чая с имбирем и медом, хороший заработок, хорошая погода, природа и деньги.

А кому-то точно не составит никакого труда поднять себе настроение.

- Река всегда поднимает настроение, особенно, если я там не по серединке, а рядышком на бережку. Мне нравится, что сегодня тепло. У меня есть возможность надеть любимую блузку. У меня появилась возможность помимо своих знакомых поговорить еще и с посторонними людьми. Свободные уши тоже в наше время ценятся. Я набрала уже, между прочим, пять, - говорит одна из респондентов.

Для кого-то горячий чай с имбирем и медом - лучшее успокоение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что вы говорите себе, чтобы приободриться?

- Значит так было нужно

- Главное пережить это

- Я пою в голове песню Мити Фомина «Все будет хорошо»

- Все проходит и это пройдет

- Было еще хуже, и я выбралась, значит и из этого выберусь

- Все будет хорошо

- Ничего не надо говорить, надо просто приободриться

Кому-то поднимает настроение классическая литература Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какая песня заставляет вас улыбнуться?

- Все песни Меладзе

- Я люблю Стинга слушать

- «Улыбайся» группы IOWA

- Это нецензурная пеня, я не буду говорить

- «Надежда» Анны Герман

- «Луч солнца золотого»

- Какая первая в голову залезла, которая не выходит из головы, первые сутки очень поднимает настроение. Вторые и третьи сутки она уже раздражает

Кому-то просто важно услышать «Я тебя люблю» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что должен сказать вам близкий человек, чтобы вас обрадовать?

- Я тебя люблю

- Он должен сказать, что у него все хорошо

- Я тебя люблю

- Ты большая молодец, у тебя все получится

- Хочешь чай с имбирем и медом?

- Я буду рядом и всегда помогу

- Все будет хорошо

- Завтра мы полетим на Мальдивы

- Ничего ему не надо говорить. Главное, чтобы он рядом стоял. Если он стоит рядом. Если у меня близкий человек есть рядом, это меня радует. Если его нет, это немножко смущает, если его долго нет, это уже начинает раздражать

Кто-то, чтобы улыбнуться слушает любимые песни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какой фильм или книга помогают вам отвлечься?

- «Секс в большом городе»

- «Ширли-мырли»

- Можно просто взять любую художественную литературу

- «Властелин колец»

- «Винни- Пух» и другие сказки или мультики

- «Простые сложности»

- «Укрощение строптивого»

- «Бравый солдат Швейк» в обязательном порядке, вторая часть «Повести о Ходже Насреддине» это в «обязаловку», последние разы я с удовольствием читаю и хохочу, ну и, выборочно, «Собачье сердце» - это классика. «Мастер и Маргарита» не поднимает настроение, жить не хочется, хотя я ее тоже читаю периодически.

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