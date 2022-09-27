«Чай с имбирем и медом и песня Мити Фомина»: уральцы поделились быстрыми способами поднять себе настроение

Некоторые ответы точно заставят вас улыбнуться
Фото: Алексей БУЛАТОВ
«КП-Екатеринбург» решила прогуляться по улицам города и узнать, что поднимает уральцам настроение. Они рассказали, какие фильмы, книги, песни, и слова близких могут заставить их улыбнуться. Некоторые ответы нас удивили и рассмешили.
Что вам быстрее всего может поднять настроение?
У кого-то на этот вопрос был краткий четкий ответ: вкусная еда, музыка, встреча с хорошими друзьями, отдых на природе, кружка горячего чая с имбирем и медом, хороший заработок, хорошая погода, природа и деньги.
А кому-то точно не составит никакого труда поднять себе настроение.
- Река всегда поднимает настроение, особенно, если я там не по серединке, а рядышком на бережку. Мне нравится, что сегодня тепло. У меня есть возможность надеть любимую блузку. У меня появилась возможность помимо своих знакомых поговорить еще и с посторонними людьми. Свободные уши тоже в наше время ценятся. Я набрала уже, между прочим, пять, - говорит одна из респондентов.
Для кого-то горячий чай с имбирем и медом - лучшее успокоение
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Что вы говорите себе, чтобы приободриться?
- Значит так было нужно
- Главное пережить это
- Я пою в голове песню Мити Фомина «Все будет хорошо»
- Все проходит и это пройдет
- Было еще хуже, и я выбралась, значит и из этого выберусь
- Все будет хорошо
- Ничего не надо говорить, надо просто приободриться
Кому-то поднимает настроение классическая литература
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Какая песня заставляет вас улыбнуться?
- Все песни Меладзе
- Я люблю Стинга слушать
- «Улыбайся» группы IOWA
- Это нецензурная пеня, я не буду говорить
- «Надежда» Анны Герман
- «Луч солнца золотого»
- Какая первая в голову залезла, которая не выходит из головы, первые сутки очень поднимает настроение. Вторые и третьи сутки она уже раздражает
Кому-то просто важно услышать «Я тебя люблю»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Что должен сказать вам близкий человек, чтобы вас обрадовать?
- Я тебя люблю
- Он должен сказать, что у него все хорошо
- Я тебя люблю
- Ты большая молодец, у тебя все получится
- Хочешь чай с имбирем и медом?
- Я буду рядом и всегда помогу
- Все будет хорошо
- Завтра мы полетим на Мальдивы
- Ничего ему не надо говорить. Главное, чтобы он рядом стоял. Если он стоит рядом. Если у меня близкий человек есть рядом, это меня радует. Если его нет, это немножко смущает, если его долго нет, это уже начинает раздражать
Кто-то, чтобы улыбнуться слушает любимые песни
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Какой фильм или книга помогают вам отвлечься?
- «Секс в большом городе»
- «Ширли-мырли»
- Можно просто взять любую художественную литературу
- «Властелин колец»
- «Винни- Пух» и другие сказки или мультики
- «Простые сложности»
- «Укрощение строптивого»
- «Бравый солдат Швейк» в обязательном порядке, вторая часть «Повести о Ходже Насреддине» это в «обязаловку», последние разы я с удовольствием читаю и хохочу, ну и, выборочно, «Собачье сердце» - это классика. «Мастер и Маргарита» не поднимает настроение, жить не хочется, хотя я ее тоже читаю периодически.
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