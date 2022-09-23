Собачий патруль: семья из Екатеринбурга спасла больше 60 животных, путешествуя по России на микроавтобусе

Супруги не могут забрать всех животных домой, но верят, что делают их жизнь хоть немного лучше. Фото: Екатерина Тельминова

Супруги Екатерина и Дмитрий Тельминовы спасли больше 450 собак и кошек. Пара из Екатеринбурга уже больше десяти лет содержит свой приют и больше трех лет ездит по России на микроавтобусе, спасая бездомных животных.

Некоторых животных супруги забирают домой. Фото: Екатерина Тельминова

«НА СОДЕРЖАНИЕ УХОДИТ БОЛЬШЕ 100 ТЫСЯЧ»

Екатерина и Дмитрий вместе уже больше 20 лет. Они открыли свой приют и начали помогать животным в 2013 году. Тогда женщина работала фотографом, и одна из фотосессий полностью изменила ее жизнь.

- Я занималась съемкой свадеб, но подумала, что в свободное время могу фотографировать животных из фондов помощи, чтобы пристроить их. Фонды как могут, спасают животных, но это капля в море. Смотря на все это, я поняла, что не хочу оставаться в стороне. Тогда же мы с мужем забрали первую собаку. Она была слепая, с черепно-мозговой травмой, - делится Екатерина.

Сейчас в приюте у семьи 30 животных, которые ищут новый дом. Фото: Екатерина Тельминова

Вот уже 10 лет Екатерина и Дмитрий содержат в своем доме приют «У Кейт». А сейчас им во всем помогает их 15-летний сын Вадим. Вместе они находят, выхаживают, в обязательном порядке стерилизуют, а затем пытаются пристроить собак и кошек. За 10 лет они смогли спасти около 450 животных.

- Сейчас у нас в приюте 30 животных, которые мечтают о новом доме и заботливых хозяевах, но обычно живет больше – около 40. В основном, мы забираем собак. Содержать их – недешевое удовольствие. В среднем на уход и питание тратим около 100 тысяч рублей в месяц, и это если никто не болеет, и не нужны лекарства, - рассказывает зоозащитница.

Прежде чем отдать в добрые руки, всех найденных животных лечат и стирилизуют. Фото: Екатерина Тельминова

Содержать приют Екатерине и Дмитрию помогают неравнодушные люди.

- Мы пишем посты о сборах средств, рассказываем о тех, кого удалось спасти. Есть люди, которые помогают нам на постоянной основе. Последние годы мы также содержим зоогостиницу. Это очень помогает не влезать в долги, - рассказывает Екатерина.

Екатерина переживает за судьбу каждого животного. Порой, у нее даже случаются нервные срывы.

- Это очень тяжело – видеть брошенных на произвол судьбы беззащитных существ, умирающих от голода с тяжелыми болезнями собак и кошек. Многих из тех, кого нам удалось спасти и пристроить, снова выкидывают на улицу. Об этом мы обычно узнаем случайно, но каждый раз забираем их обратно, - делится волонтер.

Особенная радость - видеть, как животныее становятся счастливее, когда обретают новый дом. Фото: Екатерина Тельминова

Опыт научил Екатерину. Сейчас она отдает животных только под договор, в котором прописано, что если хозяин захочет отказаться от животного, он обязан вернуть его в приют.

- Несмотря на то, что, порой, мне бывает очень непросто, я радостнее всего для меня видеть, какими счастливыми становятся собаки и кошки, которых нам удалось спасти, - делится зоозащитница.

Семья уже три года путешествовует на микроавтобусе. Фото: Екатерина Тельминова

«УВЕЗЛИ 12 СОБАК ИЗ ДАГЕСТАНА»

Семья Тельминовых спасает животных не только в Екатеринбурге, но и по всей России. Последние три года супруги вместе с сыном ездят в отпуск в Дагестан на микроавтобусе. Они не тратят деньги на гостиницы и кафе, а с собой обязательно берут лекарства и корма для животных. Каждый год, когда семья уезжает, к ним домой приходят волонтеры, чтобы следить за животными, которые остались в приюте.

Супруги верят, что хоть немного могут сделать жизнь животных лучше. Фото: Екатерина Тельминова

- Мы ездим с середины августа по середину сентября. Каждый день меняем места, а попутно помогаем животным: капаем им капли от паразитов, достаем клещей, даем глистогонные, обрабатываем раны. Надо мной смеются знакомые, что у меня не отпуск, а выездная акция спасения по России. Но я думаю, пусть мы не можем всех забрать и приютить, но по мере сил мы пытаемся им жизнь улучшить, - делится зоозащитница.

За три года супругам удалось помочь около 60 животным, а 12 собак и двух кошек они забрали домой. Но началась эта «выездная акция по спасению животных» совершенно незапланированно.

С собой супруги берут самое необходимое, чтобы помогать животным. Фото: Екатерина Тельминова

- Во время первой поездки в Дагестан мы нашли шестерых щенков и не смогли пройти мимо. Купили клетку и решили забрать их домой. Во второй раз ехали и думали, что точно никого брать не будем. Но в итоге наткнулись на других щенков и собаку в заброшенном ауле-призраке, где уже несколько лет никто не живет. Они умирали от голода, а убежать в другую местность, видимо, уже не было сил. Отправляясь в последнюю поездку, мы заранее готовили не только медикаменты, но и клетку, потому что точно знали, что кого-то заберем.

В первую поездку семья забрала из Дагестана шесть щенков. Фото: Екатерина Тельминова

А животные, похоже, уже сами чувствуют доброту неравнодушных волонтеров. Так, во время последней поездки одна из собак бежала за машиной, чтобы ее забрали.

- Мы ехали по трассе и сначала ее даже не заметили, а когда увидели, что малышка пытается нас догнать, конечно, остановились и забрали с собой. Собаку назвали Звездой. Подумали: «Пусть она будет символом того, что наша миссия - делать мир добрее и светлее даже в самые темные времена, - рассказывают супруги.

Звезда бежала за машиной, пока ее не заметили и не забрали. Фото: Екатерина Тельминова

Помимо животных, которых супруги сами увозят в Екатеринбург, они просят местных волонтеров отловить и отправить им и других собак и кошек, которых они увести не смогли.

- Далеко не всех собак, которым очень нужна помощь, мы можем забрать с собой. Это чисто физически невозможно. Но каждый раз я ищу местных волонтеров, чтобы они отловили тех, кому мы не смогли помочь и через платную службу перевозки отправили нам. Иногда такие услуги стоят по 10 тысяч рублей за одно животное. Дорогу чаще всего оплачивают местные волонтеры, даже когда я хочу им помочь, они говорят: «Нет, что ты, ты же итак потом на содержание будешь тратиться», - делится Екатерина.

Если вы хотите помочь животным, которых спасла семья Тельминовых или забрать их к себе, можете перейти по этой ссылке в группу приюта.

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