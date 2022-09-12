«Металлический трос врос в шею»: на Урале волонтер спасла собаку, которую пытались задушить живодеры

Рана на шее у собаки сильно загноилась. Сейчас ей необходимо дорогостоящее лечение. Фото: Анна Сальникова

Волонтер из Каменска-Уральского спасла собаку, которую пытались убить живодеры. С малышки сняли ошейник и затянули на ее шее металлический трос. Беспомощное животное несколько месяцев не могли поймать неравнодушные волонтеры. Собака чуть не погибла от истощения и инфекции, но ее чудом удалось спасти.

Алиса весила 15 кг вместо положенных 25. Фото: Анна Сальникова

«ТРОС ВРОС ЕЙ В ШЕЮ»

Беспомощную собаку с глубокой раной на шее заметили жители Каменска-Уральского еще в мае, но не могли поймать несколько месяцев. 11 сентября волонтеру Анне Сальниковой все же удалось спасти несчастное животное. Женщина назвала ее Алисой.

- Алиса была истощена и жутко напугана. Трос просто врос ей в шею. Мордочка вся отекла. Рана загноилась, от нее исходил ужасный запах, - рассказывает волонтер Анна Сальникова. - Видимо, кто-то надел и очень сильно затянул металлический трос на шее собаки. Я уверена, что это было сделано намеренно, чтобы убить животное.

Малышку удалось спасти. Фото: Анна Сальникова

Собаку несколько месяцев подкармливали работники Насосной станции, возле которой бегало животное. Малышка очень боялась людей и не подходила к ним близко, а потом и вовсе пропала. Но 8 сентября Алиса снова объявилась возле станции и впервые сама забежала в будку, где ее тут же закрыли сотрудницы предприятия. Они же и позвонили Анне, которая не первый год спасает животных.

- Я приехала с клеткой. У малышки, видимо, уже не было сил, чтобы сопротивляться, поэтому нам легко удалось забрать ее, - рассказывает волонтер.

Трос врос в шею собаке. Фото: Анна Сальникова

«ШАНС ЖИТЬ»

Анна сразу же отвезла Алису в клинику, где ее освободили от троса, обработали и зашили рану.

- Кроме того, что рана загноилась, у собаки сильная гипоксия - из-за отека мозг испытывает кислородное голодание, так что она постоянно зевает. Алисе выписали антибиотики, капельницы, витамины. Лечение предстоит очень долгое, и прогнозы пока делать нельзя. Такие травмы по полгода заживают. Если все будет плохо, то понадобится пересадка тканей с бедра на шею. Это обойдется в 50 тысяч рублей, - делится Анна.

Алиса не вылезает из клетки и учится заново доверять людям. Фото: Анна Сальникова

Сейчас малышка весит всего 15 килограмм при положенных 25. Ей предстоит долгий путь восстановления.

- Алиса очень сильно напугана, из клетки не выходит, а будки боится. Но при этом все манипуляции делать дает и сама питается. Нам очень помогает, что она не агрессирует. А вот надеть на себя ошейник она больше никогда не даст, и шрам у нее останется навсегда, - рассказывает Анна.

Вы можете помочь Алисе на ее пути к выздоровлению, перейдя по этой ссылке.