«Пряник покорил уральцев»: маламут «пишет сказки», чтобы найти заботливых хозяев

Маламут - дружелюбный и воспитанный. Фото: Светлана Четверня

Добрые и поучительные истории о приключениях маламута по кличке Пряник, который мечтает найти свой дом, покорили сердца нескольких тысяч уральцев. Сказки от лица большой и пушистой собаки начала писать волонтер из Москвы Наталья Лихачева. Таким необычным способом женщина помогает ему найти любящих хозяев. А ее посты с историями Пряника стремительно набирают популярность в интернете.

Наталья уже несколько лет помогает собакам. Фото: из архива Натальи Лихачевой

«БОЛЬШОЙ И ДРУЖЕЛЮБНЫЙ»

Маламут по кличке Пряник попал в Фонд помощи бездомным животным «Счастье в дом», а именно в команду помощи собакам северных ездовых пород Husky_ekb, в декабре 2021 года. Директор фонда Анастасия Кудрявцева забрала его из отлова в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа.

- Прянику около двух-трех лет. Точный возраст и прошлое собаки мы не знаем. Как он оказался на улице и выжил – загадка, - рассказывает волонтер Наталья Лихачева.

Женщина стала опекуном Пряника в 2021 году. До этого она несколько лет помогала хаски и фонду «Счастье в дом», который заботится о бездомных животных.

Пес очень мудрый и сообразительный. Фото: Светлана Четверня

- Опекун – это человек, который помогает конкретному животному из приюта. Я живу и работаю в Москве, поэтому забочусь о Прянике дистанционно. Иногда прилетаю к нему в Екатеринбург, но чаще всего помогаю финансово и рассказываю о нем в социальных сетях, - делится опекун Пряника.

Истории о дружелюбной собаке стали для женщины дебютом. До этого она никогда не писала сказок.

- Директор фонда Анастасия попросила опекунов написать о своем подопечном небольшой рассказ – что-то вроде визитной карточки. Я решила, что будет интереснее и трогательнее, если написать от лица Пряника. Так получилась первая глава моей сказки, - делится женщина.

Сказки рассказывают о приключениях собаки. Фото: Светлана Четверня

Наталья назвала свое произведение «Сказки дядюшки Пряника».

- Пряник – огромный, меховой, восторженный, и, при этом, очень дружелюбный, мудрый и послушный пес. Я хотела, чтобы его истории навевали читателям мысли о доме и уюте, в котором очень нуждаются собаки из приютов, а его образ вызывал у читателей желание забрать малыша к себе, - делится Наталья.

«ЧИТАЮТ СКАЗКИ ДЕТЯМ»

Сказки Пряника стали выходить в официальной группе фонда «ВКонтакте» 18 августа. Сейчас они набирают по пять тысяч просмотров и множество позитивных комментариев. Многие читают их своим детям.

- Людям понравилось, что добрые и трогательные истории учат простым ценностям жизни. Они рассказывают о дружбе, любви к родителям, о том, что детям нельзя на улице общаться с незнакомыми людьми, объясняют, почему у кого-то нет своего дома и многое другое, - делится Наталья.

Истории Пряни растрогали уральцев. Фото: Светлана Четверня

В комментариях к сказкам люди пишут: «Хозяева найдитесь скорее! Пряник очень ждет», «Он нереально красивый, большой, плюшевый и обнимательный. Обнимались с ним, когда приезжали весной в приют. Кому-то очень повезет с таким добрым большим псом», «Чудесный пес и опекун у него чудесный, с историями, после которых всегда глаза на мокром месте».

Однако забрать хвостика никто не торопится.

- К Прянику пока никто не приезжал, чтобы забрать домой. Людей пугают его внушительные размеры. Пряник весит почти 50 киллограмов, а его рост - более 60 сантиметров в холке. Такая большая собака для очень ответственных людей и очень хорошо, что потенциальные хозяева это осознают. Мы надеемся, что Пряник дождется своего единственного хозяина, который подарит ему много любви и заботы, - рассказывает опекун собаки.

Малыш мечтает найти новый дом. Фото: Светлана Четверня

Но Наталья не теряет надежду. В дальнейшем женщина планирует издавать и печатную книгу, в которой будут все истории от доброй собаки Пряника.

- Я бы хотела, чтобы книга была издана совместно с фондом «Счастье в дом» и, возможно, коллективом авторов - опекунов. Пока Пряник еще не нашел свою семью, но надеюсь, с помощью сказок, этот момент настанет быстрее, -делится волонтер.

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