Вадим Бадретдинов убил девушку и два месяца скрывался в Челябинске Фото: читатель «КП»/СУ СКР по Свердловской области

Свердловский областной суд оставил без изменения приговор уроженцу Нижнесергинского района Вадиму Бадретдинову, который был признан виновным в убийстве 21-летней Анастасии Гадировой. Ее труп был обнаружен в квартире на Павла Шаманова 25 июля 2021 года. Пропажу девушки заметила бабушка после того, как внучка перестала отвечать на звонки.

Тело Анастасии находилось в наполненной водой ванне, и прибывшая бригада скорой лишь диагностировала смерть. Сначала казалось, что девушка утонула. Но экспертиза пришла к выводу, что смерть была насильственной. Через два месяца Вадима Бадретдинова задержали в Челябинске, где он прятался в гостях у знакомой. Убегая из квартиры, он прихватил с собой телефон, два планшета. Родственники также сообщали о краже ювелирных украшений на 270 тысяч рублей.

- Во время следствия он утверждал, что задушил девушку во время секса. А ограбление мотивировал тем, что «ей эти вещи все равно больше не нужны», - рассказывал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ходом расследования.

Анастасия жила одна Фото: читатель «КП»

Ранее Верх-Исетский суд приговорил Бадретдинова к 12 годам заключения в колонии строгого режима. Однако семья Анастасии осталась недовольна таким исходом дела.

- Я считаю, что нужно было назначать минимум 15 лет лишения свободы, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец убитой Махир Гадиров. – Умышленное убийство, да еще и с ограблением.