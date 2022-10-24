В Екатеринбурге вынесли приговор убийце сотрудницы секс-шопа

Тело девушки обнаружили не сразу. Фото: читатель "КП"/СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге 24 октября 2022 года вынесли приговор Вадиму Бадретдинову, который прошлым летом убил 21-летнюю жительницу Академического Анастасию Гадирову.

24 июля сотрудница магазина интимных товаров была убита в собственной квартире, лишь на следующие сутки ее обнаружил друг бабушки. Пенсионерка попросила навестить внучку, когда та перестала отвечать на ее звонки. Труп Насти лежал в полной воды ванне, прибывшие на место врачи скорой констатировали смерть. На первый взгляд в смерти девушки не было криминала, но вскрытие показало обратное.

Девушке был всего 21 год. Фото: читатель "КП"

Поиски убийцы продолжались более двух месяцев. Осенью стало известно, что главный подозреваемый по делу был задержан в Челябинске. Бадретдинов был бойфрендом Анастасии и бросился в бега, прихватив с собой ювелирные украшения девушки, ее телефон и два планшета. Именно поэтому ему предъявили обвинение еще и в краже.

- Во время следствия он утверждал, что задушил девушку во время секса. А ограбление мотивировал тем, что «ей эти вещи все равно больше не нужны», - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ходом расследования.

У Бадретдинова ещё есть возможность подать апелляцию Фото: Олег ГАЛИМОВ

Суд прошел в закрытом режиме. В ходе разбирательств должны были оглашаться подробности личной и интимной жизни пары, в связи с чем адвокат Бадретдинова потребовала удалить прессу.

В суде огласили лишь приговор, без подробностей уголовного дела. Вадима Бадретдинова признали виновным по обоим пунктам обвинения. Суд приговорил уроженца Нижних Серёг к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

- Я очень боялась, что дадут меньше, - заявила сразу после оглашения приговора бабушка убитой. - Прокурор просил 13 лет. Я же надеялась на максимальный срок - 15. Он будет выплачивать ущерб от кражи. Там ювелирных украшений только на 270 тысяч рублей было.

Суд приговорил уроженца Нижних Серёг к 12 годам лишения свободы Фото: Олег ГАЛИМОВ

Отметим, что у Бадретдинова ещё есть возможность подать апелляцию. Приговор не вступил в законную силу.

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